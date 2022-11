Nazywana ikoną śląskiej piosenki Teresa Werner ( posłuchaj! ) debiutowała jako 16-latka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym występowała na całym świecie. Pojawiła się m.in. na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź programu "Koncert życzeń z Teresą Werner" Polo TV

W 2011 r. rozpoczęła swoją karierę solową, wydając płytę "Spełnić marzenia" promowany singlem "Miłość jest piękna" ( sprawdź! ). W krótkim czasie Werner zdobyła sporą popularność na Śląsku, regularnie zdobywając tytuł wykonawcy roku regionalnej telewizji TVS.

Reklama

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci dała", "Miłość jest piękna", "Szczęśliwi we dwoje" ( posłuchaj! ), "Kocham swoje morze" ( posłuchaj! ), "Spełnić marzenia" ( posłuchaj! ), "Trzeba zacząć żyć" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt mln odsłon.

Clip Teresa Werner Miłość jest piękna

Na początku października 2020 r. na antenie Polo TV pojawił się program "Koncert życzeń z Teresą Werner". Razem z Teresą Werner prowadzi go prezenter Polo TV - Maciej Smoliński.

Clip Teresa Werner Miłość to nie zabawa

Teresa Werner w malowniczym klipie do "Nie traćmy nawet dnia"

Od kilku dni gwiazda zapowiadała premierę nowego klipu do wydanego jakiś czas temu utworu "Nie traćmy nawet dnia". W końcu nadszedł ten dzień i Teresa Werner pochwaliła się rezultatami pracy. Trzeba przyznać, że są naprawdę imponujące!

Zobacz klip do "Nie traćmy nawet dnia"!

Clip Teresa Werner Teresa Werner - Nie traćmy nawet dnia

Sprawdź tekst do utworu "Nie traćmy nawet dnia" w serwisie Teksciory.pl!

Piosenka wraz z klipem niezwykle przypadła do gustu fanom królowej śląskiej piosenki. "Jak tu Pani nie kochać?"; "Brawa i gratulacje dla wszystkich, którzy stworzyli ten niesamowity teledysk. Teledysk jest prześliczny, barwny, kolorowy z pięknymi widokami. Piękne słowa piosenki i melodia. Cudowna Artyska z pięknym głosem tworzą idealną całość"; "Prawdziwy diament"; "Każda piosenka, każdy teledysk to Arcydzieło, które Nas uszczęśliwia I sprawia, że chce się żyć" - piszą rozmarzeni fani.

Instagram Post Rozwiń

Czytaj też: