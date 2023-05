Patty , a właściwie Patrycja Dłutkiewicz ma na swoim koncie dwa wielkie przeboje - "(Zabiłeś tę miłość) Nie ma nas" oraz "Zaufaj mi", które na Youtube przebiły odpowiednio 55 mln i 44 mln wyświetleń.

Sporo osób może kojarzyć jednak Patty z kuriozalnego występu w "Dzień Dobry TVN". 22-letnia wtedy wokalistka nie wystąpiła na scenie z zawodowymi muzykami, a z zatrudnionymi specjalnie modelkami. Co więcej, piosenka została odtworzona z playbacku. Internauci na takim wykonaniu nie pozostawili suchej nitki. Gwiazda tłumaczyła jednak wtedy, że cała sytuacja była wyreżyserowana.



"To wszystko było ustawione. Myślałam nad tym długo. Wiadomo, show-biznes rządzi się własnymi prawami, więc jeżeli chce się coś w nim zdziałać, trzeba wywołać wokół siebie konkretny szum" - zarzekała się wokalistka.

Reklama

"Postanowiłam, aby podstawić dwie modelki, które udawały, że grają na instrumentach. Wyszło jak wyszło, niestety nie każdy ma do tej sprawy dystans" - komentowała. "Ja podeszłam do tego właśnie w ten sposób. Dla mnie to było śmieszne, dla innych żenujące" - podkreśla Patty w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Lifestyle.

Patty wrzuciła nową piosenkę. A co działo się z modelką od gitary?

Sprawę w tamtym czasie komentowała również Angelika Fajcht, modelka, która trzymała podczas tamtego występu gitarę.

"To wszystko było zamierzone. Po prostu miałam być tam ładną dziewczyną, zgrabną, a gitara to jest rekwizyt ... Miałam sobie robić cokolwiek na tej gitarze. Nie miałam ani do rytmu, ani do taktu. Jak tam stałam, to sama z siebie się śmiałam" - wspominała.



W 2023 roku "Fakt" poinformował, że modelka w ostatnich miesiącach brała udział w konkursach piękności w Azji, m.in. w Malezji oraz Wietnamie.

Tymczasem Patty, po kilku latach przerwy (w międzyczasie zaszła też w ciążę), zaczęła ponownie regularnie publikować nowe materiały na Youtube. Teraz światło dzienne ujrzał singel "Kiedyś Odnajdę".

"To bardzo osobista piosenka, która powstała tak naprawdę tuż po utworze ‘Zabiłeś tę miłość’. Opowiada o tym, jak bardzo kochałam i jak bardzo chciałam wybaczyć zdradę, aby dalej być z osobą, która mnie zraniła. To nadzieja, że jeszcze wszystko się ułoży, mimo ogromnego bólu w sercu. Niestety tak jak w utworze, tak i jak w teledysku po burzy w związku nie zawsze wychodzi słońce, a deszcz rozmywa nadzieję na zawsze. Ta historia jako jedna z wielu nie kończy się happy endem i jest oparta na autentycznej historii miłosnej, którą przeżyłam kilka lat temu" - mówi Patty.