Radosne wieści od Patty! W końcu przerwała milczenie

W ostatnim czasie Patty nie pokazywała się w sieci. Zawiesiła karierę bez podania przyczyny, jednak teraz już wiadomo, co skłoniło ją do takiej decyzji.

Patty w 2013 roku /Krzysztof Jarosz / Agencja FORUM

Patrycja Dłutkiewicz, bo tak naprawdę nazywa się Patty, znana jest z przeboju "(Zabiłeś tę miłość) Nie ma nas".



Debiutancki singel z płyty "Już zmrok" (2013) ma na koncie ponad 47,5 mln odtworzeń.



Szersza publiczność może ją pamiętać z niesławnego występu w "Dzień dobry TVN", kiedy towarzysząca jej modelka Angelika Fajcht udawała grę na gitarze, nie do końca wiedząc, jak trzymać instrument. Wideo z tym nagraniem był jednym z hitów internetu 2013 roku.

"To wiosło [gitara - przyp. red] nawet do góry nogami jest. A pianistka gra to jednym palcem. Ludzie, opamiętajcie się", "Czy wam się wydaje, że ludzie co to oglądają są już kompletnymi debilami? Przecież te panie w życiu instrumentów nie dotykały. Są statystkami!" - denerwowali się internauci.



W końcu okazało się, dlaczego Patty zniknęła ze sceny. Na Instagramie opublikowała zdjęcie ciążowego brzuszka i informację, że wraz ze swoim mężem spodziewają się dziecka.

"Wiem, że długo to przed wszystkimi ukrywałam, ale moja ciąża nie należała do łatwych, dlatego też nie chciałam dzielić się z Wami tym, że spodziewamy się z moim mężem wyczekiwanego bobasa. Trzymajcie za nas mocno kciuki, bo poród w tym czasie to nie lada wyzwanie" - napisała.



Zdradziła również płeć dziecka - to będzie dziewczynka. "W głębi serca zawsze marzyłam o małej dziewczynce i moje kolejne marzenie właśnie się spełnia, jeszcze tylko przesyłajcie nam dużo zdrówka i będę najszczęśliwsza na świecie" - wyznała.