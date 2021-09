"Hello Baby" - tak będzie się nazywać nowa płyta Tego Typa Mesa, co od razu sugeruje tematykę albumu. Okazuje się, że raper dopiero co został tatą, a płytę napisał i nagrał w okresie starań o potomstwo.

Może się to wydawać dziwnym dla fanów twórczości rapera - wcześniej w kilku numerach Piotr Szmidt jasno deklarował, że boi się zostać ojcem.

"Widzę cię, nie masz płetw / A se pływasz pod wodą / I słuchasz jak starzy udają gotowych" - nawija jednak w nowym singlu "Akuku" oraz zapowiada, że nadchodząca płyta to jego pierwszy koncept album. Klimatyczny bit wyprodukował Moo Latte.

"Nagrałem pierwszy w życiu koncept album a, żeby było trudniej, osi konceptu nie chciałem długo ujawniać. Punkty orientacyjne 'Hello Baby' to staranie się o potomstwo, ciąża i wyczekiwanie nowego człowieka" - poinformował artysta.

Niedowiarków odsyłamy do okładki, na której Mes umieścił swoje zdjęcie z synem Rysiem. Oby tylko nie "krzyczał na synka", jak sam nawijał na swojej poprzedniej solowej płycie.



Ten Typ Mes - "Hello Baby". Kiedy premiera?

"Hello Baby" ukaże się 19 listopada 2021 roku. Poprzednie single promujące album "Hello Baby" to "Only in Warsaw", "Idealny raper" i "Joga". Producenci, którzy pojawią się na płcie to: Kuba Więcek, Jordan_bypass, @atutowy, Dryskull, WorstCase, Moo Latte i Spear Oh, natomiast jeśli chodzi o rapowych gości, muzyk ogłosił już, że możemy spodziewać się zwrotek KęKę, Bersona, Dizkreta i Kozy.

Poprzednia płyta Mesa - "RAPERSAMPLER" - ukazała się w marcu 2018 roku. W 2020 roku premierę miał poboczny projekt Mesa o nazwie Biały Tunel, który stworzył razem z Bartoszem Tkaczem i Szogunem.