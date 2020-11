Baranovski i Ten Typ Mes we wspólnym utworze. Posłuchaj "Wolność"

Baranovski i Ten Typ Mes postanowili połączyć siły. Wspólnie przygotowali singel "Wolność".

W marcu tego roku Baranovski i Ten Typ Mes zasiedli wspólnie na kanapie w programie Kuby Wojewódzkiego.



Jeden z najbardziej cenionych polskich raperów opowiadał tam o swoim literackim debiucie. Baranovski, świeżo po sukcesie hitowego "Czułego miejsca", zaprezentował wówczas widzom zaaranżowaną na akordeon swoją wersję "Bellyache" z repertuaru Billie Eilish.



Wkrótce po programie obaj artyści postanowili nagrać wspólnie piosenkę. Tak powstała "Wolność", której uniwersalny przekaz brzmi szczególnie mocno i donośnie w kontekście aktualnych wydarzeń w Polsce.

"Pewnego dnia obudziłem się w świecie, w którym nie mogłem wyjść na ulicę, nie mogłem spotkać się z ludźmi, których bliskość jest dla mnie codziennością. Wtedy dotarło do mnie, jak bardzo proza mojego życia uzależniona jest od wolności. Postanowiłem to opisać. Do pełni szczęścia potrzebowałem innej perspektywy, a zarazem wzmacniacza przekazu" - mówił Baranovski.

"Na myśl przychodziła mi jedna osoba: Ten Typ Mes. Jego błyskotliwa analiza rzeczywistości towarzyszy mi od lat i często inspiruje. Mes przyjął moje zaproszenie i pomógł mi stworzyć jeden z najważniejszych utworów w mojej dotychczasowej karierze" - opowiadał dalej.

"Zaproszenie Wojtka przyjąłem bez wahania, bo cenię samowystarczalnych singer-songwriterów. Mam nadzieję, że udało nam się wspólnie wnieść do polskiego popu kilka nieczęstych obserwacji. Od palenia papierosów po religię - kochamy tytułową wolność i badamy jej granice. Piosenka powstała już kilka miesięcy temu, w dniu premiery mamy więc balans między pesymizmem tekstu, a optymizmem, którym zarażają mnie ostatnio tłumy na ulicach" - komentował z kolei Ten Typ Mes.



Premierze singla towarzyszy wyjątkowy klip zrealizowany na ulicach Warszawy, 30 października podczas największej, jak dotąd, manifestacji w proteście przeciwko aktualnej władzy i próbom odbierania podstawowych swobód obywatelskich w Polsce. Autorką klipu jest nagradzana już za swoje realizacje młoda reżyserka Patrycja Polkowska, na co dzień związana z projektem Papaya Young Directors.