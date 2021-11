Ten Typ Mes i Koza we wspólnym utworze. Posłuchaj "Foliage"!

Ten Typ Mes zapowiada swój dziewiąty album "Hello Baby", który ukaże się 19 listopada, a my poznaliśmy właśnie nowy singiel i pełną listę gości. Zobacz teledysk do "Foliage".

"Nagrałem pierwszy w życiu koncept album a, żeby było trudniej, osi konceptu nie chciałem długo ujawniać. Punkty orientacyjne 'Hello Baby' to staranie się o potomstwo, ciąża i wyczekiwanie nowego człowieka" - poinformował wcześniej artysta.



Ten Typ Mes feat. Koza - "Foliage". Zobacz teledysk!

Nie wszystkie utwory na "Hello Baby" są jednak dziecio-tematyczne. "Foliage" nagrany razem z Kozą odnosi się do bieżącej rzeczywistości pełnej wykluczających się "prawd" i zadziwiających teorii. Bez bojowego nastawienia, na pełnym luzie Mes i Koza głośno zastanawiają się jak i dlaczego niektórzy znajomi odpływają od nich światopoglądowo coraz dalej i dalej.

Utwór wyprodukował Jordan_bypass, a za teledysk odpowiada Ignacy Śmigielski.



Clip Ten Typ Mes Foliage - ft. Koza (prod. Jordan)

"Foliage" to piąty, po "Only in Warsaw", "Idealnym raperze" "Jodze" i "Akuku", singiel zapowiadający album "Hello Baby". Płyta ukaże się 19 listopada 2021 roku. Poprzednie single promujące album, to "Only in Warsaw", "Idealny raper" i "Joga". Producenci, którzy pojawią się na płcie to: Kuba Więcek, Jordan_bypass, @atutowy, Dryskull, WorstCase, Moo Latte i Spear Oh, natomiast jeśli chodzi o rapowych gości, muzyk ogłosił już, że możemy spodziewać się zwrotek Kękę, Bersona, Gedza, Dizkreta, Emila Blefa i Legendarnego Afrojaxa.

Poprzednia płyta Mesa - "RAPERSAMPLER" - ukazała się w marcu 2018 roku. W 2020 roku premierę miał poboczny projekt Mesa o nazwie Biały Tunel, który stworzył razem z Bartoszem Tkaczem i Szogunem.