Tego "Cukiereczka" pokochali Polacy. Wielki przebój w nowej wersji

Zucchero jest jednym z niewielu włoskich muzyków, któremu udało się odnieść sukces za granicą. Wśród artystów reprezentujących różne style muzyczne, z którymi w swojej ponad trzydziestoletniej karierze pracował Zucchero, znajdują się m.in. John Lee Hooker, Sting, Eric Clapton, Luciano Pavarotti, Solomon Burke, Scorpions, Paul Young czy Ray Charles.

Reklama

To właśnie razem z Paulem Youngiem Włoch nagrał przebój "Senza Una Donna (Without A Woman)". Po latach piosenka doczekała się nowej wersji, w której popularnemu wokaliście towarzyszy Jack Savoretti. Ten 40-letni Brytyjczyk o włoskich, polskich i niemieckich korzeniach wcześniej miał już okazję pracować z takimi ikonami kultury jak Bob Dylan, Kylie Minogue, Shania Twain oraz Nile Rodgers.

Zucchero i Jack Savoretti w nowej wersji wielkiego przeboju

Zucchero przygotowuje się właśnie do trzech koncertów w słynnej londyńskiej sali Royal Albert Hall, które odbędą się na przełomie marca i kwietnia. Również z tej okazji artysta wydał nową wersję swojego ponadczasowego przeboju, który był jego jedynym singlem, jaki trafił na szczyt zestawienia Eurochart Hot 100 Singles.

Wideo Senza Una Donna (Without A Woman)

Dzięki utworowi "Senza Una Donna (Without A Woman)" Zucchero zdobył międzynarodowy sukces. Singiel był numerem 1 w Belgii, Szwecji, Norwegii, i na Islandii. Piosenka uplasowała się na drugiej pozycji w Brazylii, Korei Południowej, Francji, Niemczech, Irlandii, Holandii, Polsce, RPA i Szwajcarii, w Danii była numerem 3, w Wielkiej Brytanii dotarła do czwartego miejsca w Stanach Zjednoczonych do piątego.

Ukrywający się pod pseudonimem Zucchero włoski wokalista, muzyk i songwriter Adelmo Fornaciari zaliczany jest do ścisłej czołówki włoskich muzyków bluesowych. W marcu 68-latek rozpocznie trasę "Overdose D’Amore World Wild Tour 2024".



Nowa wersja "Senza Una Donna (Without A Woman)" znajdzie się na ósmym albumie Savorettiego, zatytułowanym "Miss Italia". Będzie to jego pierwszy całkowicie włoskojęzyczny album. Premiera wydawnictwa zaplanowana została na 10 maja.



Clip Zucchero Senza Una Donna (& Paul Young)

Sprawdź słowa utworu "Senza una donna" w serwisie Teksciory.pl!