Taki naprawdę był Elvis. Była żona zdradziła szczegóły

Film "Elvis" wciąż króluje w polskich kinach. Jaki natomiast był Elvis prywatnie? Priscilla Presley w jednym z wywiadów, przyznała, że jednym z wyzwań, które niosło życie razem z królem rock'n'rolla, było to, że ten potrafił być bardzo porywczy. Czymś naturalnym było dla niego to na przykład to, że w furii strzelał z pistoletu do telewizora.

Elvis Presley w towarzystwie Priscilli Presley /Bettmann /Getty Images