Vito Bambino to wokalista, autor tekstów, kompozytor, aktor oraz lider zespołu Bitamina. W 2020 r. pojawił się jego solowy album "Poczekalnia", skąd pochodzi m.in. numer "Bunkrów Nie Ma". Znany jest także z przebojowych singli jak "Nudy" czy "Poszło". Każdemu wydaniu towarzyszą oryginalne teledyski, których pomysłodawcą i nierzadko twórcą jest sam Vito. Ukazująca się wiosną 2023 r. płyta "Pracownia" będzie drugim solowym krążkiem w dorobku artysty.

20 stycznia Vito Bambino udostępnia słuchaczom "Etnę", utwór z nadchodzącej płyty "Pracownia", która ukaże się 28 kwietnia 2023 roku Piosenka jest już dostępna w wszystkich serwisach streamingowych.

"Etna - największy wulkan w Europie. Potrafi milczeć do zapomnienia zanim da o sobie znać, ale kiedy już się budzi Sycylia drży. Numer 'Etna' jest o naszych wybuchach w związku. O momencie na krótko przed erupcją oraz chwilach, kiedy nie da się już powstrzymać nadchodzącego rozładowania. Podczas erupcji emocjonalnej potrafimy powiedzieć słowa, które bolą i są nieodwracalne. Straty podliczamy dopiero po wszystkim, kiedy dym już znika a wulkan przestaje pluć. Dopiero wtedy mamy odwagę obejrzeć krater, który pozostawiliśmy" - mówi o piosence Vito Bambino.

W "Etnie" już po wybuchu. Po pulsujących, tanecznych krawędziach utworu rozlewają się emocje, które długo były tłumione w środku. Zniecierpliwienie, złość, żal i zrezygnowanie wyrzucane są w górę z każdym kolejnym wersem w nadziei na to, że przyniosą rozładowanie i ulgę. Choć Vito Bambino przyzwyczaił swoich fanów do poetyckich i głębokich utworów, ten wyróżnia się na ich tle szybkością rytmu i electro vibem, który przynosi skojarzenia z The Blaze czy Caribou. Łatwo można więc dać się porwać szaleńczemu tańcowi. Premierze towarzyszy wyreżyserowany przez artystę klip.

Autorami muzyki są: Mateusz Dopieralski, Amar Ziembiński i Moo Latte. Mix i mastering - Moo Latte. Tekst piosenki został napisany przez Vito Bambino i Franciszka Kempę.

