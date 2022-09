Guzior i Vito Bambino łączą siły we wspólnym singlu, pt. "Chabo"

Mocne zderzenie Guziora i Vito Bambino zaowocowało intrygującym utworem o tajemniczym tytule "Chabo" i towarzyszącej mu teledyskowej opowieści.

Guzior i Vito Bambino łączą siły we wspólnym singlu "Chabo"

Rozpoznawalne rapowe brzmienie Guziora połączone z wyrazistym wokalem Vito Bambino i zapadającym w pamięć tekstem dały nam utwór, który trudno wyrzucić z głowy. Za warstwę muzyczną odpowiada Favst, producent dobrze znany ze współpracy z czołowymi rapowymi artystami w Polsce.

Kawałek stworzony przez tę kreatywną trójkę to przede wszystkim pochwała niezależności i sposobów na niepoddawanie się społecznemu szufladkowaniu. Artyści od początku chcieli stworzyć numer, w którym zachęcą do działania w zgodzie ze sobą i dewizą "Tak To Robię". "Chabo" jest dokładnie o tym.

Równie nieprzeciętny jak artyści i tematyka, jest filmowy teledysk do numeru. To opowieść o przenikaniu się z pozoru odległych światów, wartości i historii. W klipie zostały zaszyte QR kody, które przenoszą do ekskluzywnych materiałów.

