"Sadza" (posłuchaj!) to nowy singel Brodki i pierwszy po "Grandzie" autorski materiał wokalistki po polsku. Za produkcję muzyczną odpowiada 1988 - jeden z najbardziej cenionych i doświadczonych producentów na polskiej scenie hiphopowej, znany z duetu Syny.

- Nie chcę czuć się częścią polskiego hip hopu w 100 procentach. Wolę lawirować obok niego i trzymać się z ludźmi, którzy prezentują inną postawę. Bliżej mi do Tymka, Brodki czy Margaret, którzy po prostu jarają się muzą. Kiedy się z nimi spotykam, to gadam o muzyce i o sztuce - nie o kolejnym wypitych drinkach i jakiś pierdołach - opowiada 1988 w rozmowie z Interią.

Wcześniej wokalistka współpracowała z producentem w głębokim lockdownie w 2020 na potrzeby akcji hot16challenge.

"To surrealistyczny obraz z pogranicza jawy, snu. Fantazji i halucynacji. Czarno-biała opowieść, gdzie światło i cień odgrywają główną rolę, przenosząc nas w świat abstrakcji w klimacie noir. W swojej estetyce odwołuje się m.in. do prac Man Raya, wykorzystując motyw solaryzacji. Kolejnym ważnym elementem tego obrazu jest motyw spirali. Spirala jest odwiecznym, intuicyjnym symbolem duchowego rozwoju i naszej tożsamości z wszechświatem. Symbolem śmierci i nowego początku, który prowadzi nas do poznania samego siebie" - tłumaczy Brodka, mówiąc o teledysku "Sadza".

Clip Brodka Sadza

Produkcją klipu zajęła się ekipa Papaya Films. Dodajmy, że Brodka (mająca na koncie własne klipy "Game Change", "Hey Man", "Up in the Hill" czy "Santa Muerte", a także "Annuszkę" Krzysztofa Zalewskiego, nakręconą razem z Przemkiem Dziennisem) w marcu tego roku dołączyła do grona reżyserów reprezentowanych przez Papaya Films.