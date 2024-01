Tak Ralph Kaminski wyglądał na początku swojej kariery. Archiwalne zdjęcia

Ralph Kaminski to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów na polskiej scenie. Debiutancki album pt. "Morze" wydał w 2016 roku, a trzy lata później opublikował "Młodość". Następny projekt to "Kora", czyli album, na którym znalazły się jego interpretacje utworów wokalistki Maanamu.

2022 roku należał z kolei do albumu "Bal u Rafała", a Ralph został nagrodzony Fryderykiem w kategorii "Artysta roku" oraz "Piosenka poetycka".

Ralph Kaminski - archiwalne zdjęcia

Ralph Kaminski rzadko rezygnuje ze swojej scenicznej kreacji, w szczególności przy okazji wydarzeń publicznych. Przed laty jednak dopiero szukał swojego wizerunku, a wszelkie ozdobniki wyrażające jego artystyczne "ja" pojawiły się później. Z tego względu nie wszyscy fani mieli jeszcze okazję do tego, by zobaczyć Ralpha Kamińskiego chociażby bez peruki.

Reklama

Clip Ralph Kaminski Autobusy

Instagramowy profil Ralpha Kaminskiego obserwuje ok. 217 tys. osób. Wokalista prowadzi go od początku swojej kariery i stale aktywnie go prowadzi. Dodał już 1723 posty, więc by znaleźć jego dawne fotografie, trzeba daleko szukać. Poniżej wklejamy archiwalne zdjęcia. Rozpoznalibyście artystę?

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Wideo Rozwiń

Instagram Post Rozwiń