Ralph Kaminski jasno postawił swoją granicę. "Mam wolne"

Wiadomości

Ralph Kaminski podzielił się z fanami kolejną trudną decyzją. Na początku grudnia odwołał on swój gościnny występ na koncercie zespołu Kamp!, który odbył się dziewiątego grudnia w Warszawskiej Progresji. Okazuje się, że to nie koniec modyfikacji planów, co mogło wywołać negatywne uczucia u jego fanów. "W tym roku w Sylwestra mam wolne" - napisał wokalista.

Ralph Kaminski zdecydował, że w tym roku nie wystąpi na żadnej imprezie sylwestrowej /Pawel Wodzynski /East News