Jerzy Połomski zmarł 14 listopada 2022 roku w wieku 89 lat.



Państwowy pogrzeb popularnego piosenkarza odbyła się 23 listopada w Kościele Św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu 3. Połomski został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim. Wcześniej w wykupionej przez artystę kwaterze została pochowana siostra artysty, Jadwiga Pająk.

Co dalej z nagrobkiem Jerzego Połomskiego?

Jak donosi "Fakt" grób Połomskiego pięć miesięcy od jego śmierci jest w bardzo złym stanie. Pokrywa go jedynie kawałek materiału, który umieszczono tam w dnu pogrzebu. Przy grobie umieszczono również skromny krzyż.

Stan grobu Połomskiego skomentowała jego wieloletnia menedżerka oraz spadkobierczyni majątku po piosenkarzu. Violetta Lewandowska zapowiedziała, że pomnik na grobie wokalisty stanie już w czerwcu. Wyjaśniła też, dlaczego zasłużony artysta nadal nie otrzymał odpowiedniego nagrobku.

"Trwało to tak długo, bo trwały konsultacje, także z jedną osobą ze Skolimowa. Nie chciałam decydować sama, skonsultowałam się z osobami, które mają smak" - wyjaśniła w rozmowie z "Faktem.

"Na murze za grobem zostanie zamontowana płyta z grubej podwójnej szyby ze szkła. Na niej będzie profil Jerzego oraz mikrofon. Zdecydowaliśmy, że szyba będzie jednak ciemna, a to dlatego, że będzie się lepiej prezentowała na tle muru. Jasna nie byłaby tak widoczna. Przy tej szybie będą dwa stopnie symbolizujące schody, po których Jerzy wbiegał na estradę - opowiedziała menadżerka muzyka" - zapowiedziała.



Ostatnie lata Jerzego Połomskiego

Przypomnijmy, że od 2021 roku Jerzy Połomski przebywał w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdzie trafił z powodu pogarszającego się stanu zdrowia (miał m.in. problemy z pamięcią). Tam znajdował się pod całodobową opieką. Kilka lat wcześniej piosenkarz zaczął mieć problemy ze słuchem, co sprawiło, że musiał rozstać się ze sceną. Karierę zakończył w 2019 roku.

"Sam dużo wcześniej postanowił, że gdy już nie będzie mógł samodzielnie funkcjonować, to przeniesie się do Skolimowa. Sam dla siebie wybrał to miejsce" - mówiła jego menedżerka w rozmowie z gazetą "Świat & Ludzie".