Mejk (sprawdź nowy klip!) tworzy duet wokalno-instrumentalny Elwira Smilgin-Brodzik i Mariusz Brodzik (prywatnie są małżeństwem) oraz towarzyszący im tancerze.

Działająca od 1996 r. grupa ma na koncie sporo wyróżnień na festiwalach muzyki tanecznej i disco polo (m.in. Disco Hit Festival - Kobylnica, Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie). Niedawno zespół podzielił się teledyskiem do utworu "Czy ty mnie jeszcze kochasz" (sprawdź!), który opowiada o miłości nie zawsze bezbolesnej i wiecznej.

Współautorem romantycznego oblicza grupy jest Adam Konkol, lider i gitarzysta grupy Łzy. Poza swoją macierzystą formacją tworzy także dla innych wykonawców ze sceny pop i disco polo (m.in. Paulla, Alexandra, Dawid Narożny, Etna, Czadoman, Top Girls, Boys, Power Play). Do największych przebojów Mejk należą piosenki "Tańczę z nim do rana" (sprawdź!), "Bo to miłość", "Przez dwa serca", "Tak nie musiało być", "Na parterze", "Dzisiaj cię ukradnę", "Janek" i "Graj dla mnie".

Elwira Mejk zdradziła ostatnio, że planuje spełnić swoje muzyczne marzenie.

Dostaliśmy w prezencie pianino, więc mam motywację, żeby nauczyć się na nim grać. Wirtuozem raczej nie będę" - mówi w rozmowie z Super Expressem piosenkarka, ale dodaje, że bardzo cieszyłoby ją, gdyby na święta Bożego Narodzenia udało jej się zagrać kilka kolęd.

"Można powiedzieć, że to spełnienie moich marzeń z dzieciństwa. Pamiętam, że jako dziecko bardzo chciałam grać na pianinie. Poszłam domu kultury, żeby się zapisać na zajęcia, ale powiedziano mi, że jak nie mam instrumentu w domu i jak rodziców nie stać na to, aby mi go kupić to powinnam sobie dać spokój z nauką. Jak patrzę na to wstecz to trochę mam żal do tego pana, że nawet nie miałam szansy spróbować" - wspomina.

Gwiazda disco polo dodaje także, że ma pewne doświadczenie z instrumentami.

"Jak byłam w liceum całkiem nieźle grałam ze słuchu na flecie prostym i na gitarze, ale później przyszła rodzina, ogniska się skończyły, a ja tę pasję zarzuciłam" - przyznaje.

Trzymamy kciuki, aby tym razem się udało!

