Mejk tworzy duet wokalno-instrumentalny Elwira Smilgin-Brodzik i Mariusz Brodzik (prywatnie są małżeństwem) oraz towarzyszący im tancerze.

Działająca od 1996 r. grupa ma na koncie sporo wyróżnień na festiwalach muzyki tanecznej i disco polo (m.in. Disco Hit Festival - Kobylnica, Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie). Do największych przebojów Mejk należą piosenki "Tańczę z nim do rana" ( sprawdź! ), "Bo to miłość", "Przez dwa serca", "Tak nie musiało być", "Na parterze", "Dzisiaj cię ukradnę", "Janek" i "Graj dla mnie".

Wokalistka była jedną z gwiazd koncertu "#Murem za polskim mundurem" w TVP. Specjalnie z tej okazji wykonała utwór "Przyjedź mamo na przysięgę" z Trubadurami. Zaraz po występie udzieliła krótkiego wywiadu Michałowi Adamczykowi, który prowadził koncert. Wokalistka z trudem wstrzymywała łzy, które popłynęły jej, gdy mówiła o swoim synu. Jest on na co dzień jednym ze strażników, który stacjonuje na polskiej granicy.

Elwira Mejk stwierdziła, że zawsze, gdy syn opuszcza drzwi domu, boi się o jego zdrowie i życie. "Za każdym razem kiedy syn wyjeżdża to wiadomo, ze człowiek przeżywa" - popłakała się piosenkarka. Już wcześniej, bo w święto Niepodległości 11 listopada, wokalistka pisała o pracy swojego syna i wspierała polskich mundurowych.

"Od września, z kilkudniowymi przerwami, kiedy wraca do domu, jest na granicy z Białorusią. Widzi i słyszy, co na granicy się dzieje, na bieżąco. Mając ludzkie uczucia, zachowuje powściągliwość żołnierza, który jest na służbie. Obowiązuje go tajemnica państwowa (...). Myślę o naszych żołnierzach, o ich służbie, oddaniu, poświeceniu i jednocześnie o dzieciach w lasach. To bardzo trudna sytuacja dla każdej ze stron" - napisała na Instagramie w nasze państwowe święto.

Koncert "#Murem za polskim mundurem" (sprawdź!) odbył się 5 grudnia 2021 roku. Pomysł od początku budził kontrowersje, a zorganizowali go wspólnie Telewizja Polska i Ministerstwo Obrony Narodowej. Odbył się on na terenie 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.