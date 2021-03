Mejk mieszka jak w pałacu. Wokalistka Elwira Mejk doradza w remontach

Pandemia koronawirusa sprawiła, że również środowisko muzyczne ma poważne problemy. Nie inaczej jest w świecie disco polo, a kolejna gwiazda pochwaliła się przebranżowieniem.

Elwira Mejk stoi na czele grupy Mejk /Damian Klamka /East News

Mejk tworzy duet wokalno-instrumentalny Elwira Smilgin-Brodzik i Mariusz Brodzik oraz towarzyszący im tancerze.

Działająca od 1996 r. grupa ma na koncie sporo wyróżnień na festiwalach muzyki tanecznej i disco polo (m.in. Disco Hit Festival - Kobylnica, Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie).



Do największych przebojów należą piosenki "Tańczę z nim do rana" (ponad 23 mln odsłon), "Bo to miłość" (duet z grupą Fisher - ponad 45 mln), "Przez dwa serca", "Tak nie musiało być", "Na parterze", "Dzisiaj cię ukradnę", "Janek" i "Graj dla mnie".

Pandemia koronawirusa wstrzymała koncerty, co sprawiło, że osoby ze środowiska muzycznego zaczęły szukać sobie nowego zajęcia.

Elwira Mejk w telewizji Polo TV prowadziła programy "Kuchnia POLOwa" i "Polokoktajl", na swoim kanale prezentuje też ćwiczenia z fitnessu (domowy aerobik), poza tym jest dekoratorką wnętrz i scenografką. Te umiejętności wykorzystała przy remoncie swojego domu w Morągu.

"Sama wybrałam kolory ścian, zasłon, nowy kolor obić na kanapy. Własnoręcznie zmieniliśmy tapety i pomalowaliśmy ściany. Nie zabrakło też drobnych kłótni. Każde z nas broniło się przed malowaniem odcinka ścian tuż pod sufitem, bo to najtrudniejsze, wymagające większej precyzji elementy, ale ostatecznie przetrwaliśmy ten remont i w gruncie rzeczy nawet świetnie się bawiliśmy" - opowiada w "Super Expressie" wokalistka, a tabloid informuje, że "Mejk mieszka w pałacu".



Okazało się, że nie był to jedyny remont, przy którym Elwira zajęła się projektowaniem. Zgłosił się do niej znajomy, któremu pomogła w przeprowadzeniu poważnych zmian w mieszkaniu. Efekty gwiazda disco polo pokazała na Instagramie.

