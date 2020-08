Taco Hemingway opublikował nową płytę. "Jarmark" jest dostępny w sieci!

Taco Hemingway znowu zaskoczył fanów. Jego nowa płyta "Jarmark" jest w całości dostępna w sieci za darmo.

Taco Hemingway po raz kolejny zaskoczył fanów /Fot. Karol Makurat/REPORTER /East News

"Zła wiadomość: w lipcu nie będzie nowego albumu" - napisał pod koniec lipca Taco Hemingway na swoim InstaStory, odnosząc się do premiery płyty "Jarmark".

Reklama

"Dobra wiadomość: na przełomie sierpnia i września będą dwa nowe albumy" - poinformował zaraz potem.



I dotrzymał słowa. 28 sierpnia w sieci pojawiła się w całości jego nowa płyta "Jarmark". Początkowo premiera była planowana na 4 września.



"Jarmark jest moją pierwszą płytą od 'Trójkąta warszawskiego', na której nie rapuję o swojej obecnej sytuacji; no, z wyjątkiem jednej jedynej linijki (pozdrawiam @golecuorkiestra). Znajdziecie tu trochę storytellingu (trylogia 'Łańcuchów', 'Szczękościsk', '1990s Utopia'), garść wspomnień dziecięcych i nastoletnich (ciąg trzech piosenek po drugim 'Łańcuchu'), kilka domorosłych obserwacji społecznych ('Influenza', 'Panie, to Wyście!', 'Polskie Tango')" - zapowiedział raper.



Wideo Taco Hemingway - Nie Mam Czasu feat. CatchUp (prod. Rumak)

"Dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad albumem. Jestem wam wdzięczny bardziej niż potrafię to ubrać w słowa. Bez was wszystkich jedyne co mógłbym robić to co najwyżej pisać teksty i nagrywać je na dyktafon, bo poza tym nie potrafię robić zupełnie nic" - dodał.



Płytę promował głośny singel "Polskie tango", opublikowany tuż przed wyborami. "Moim krajem może rządzić byle miernota" - rapuje na samym początku Taco Hemingway. Wspomina też o m.in. o 5G, antyszczepionkowcach i katastrofie klimatycznej. Na końcu teledysku pojawia się natomiast osiem gwiazdek, co jest nawiązaniem do antypisowskiego Ruchu Ośmiu Gwiazd.