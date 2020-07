Taco Hemingway: Iga Lis na okładce nowej płyty "Europa"

W dniu swoich 30. urodzin Taco Hemingway zdradził, że pod koniec wakacji wypuści dwie płyty: "Jarmark" i "Europa". Na okładce tego pierwszego wydawnictwa czujni internauci wypatrzyli dziewczynę rapera - Igę Lis.

Taco Hemingway i Iga Lis, obok Natalia Szroeder i Quebonafide - zdjęcie z czerwca 2019 r. AKPA

Taco Hemingway przez dłuższy czas starał się ukrywać przed plotkarskimi mediami swój związek z młodszą o 10 lat Igą Lis, córką znanych dziennikarzy: Tomasza Lisa i Kingi Rusin.

Para po pewnym czasie przestała się ukrywać, publikując wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych.

W dniu swoich 30. urodzin (29 lipca) Taco zdradził informacje o dwóch nadchodzących płytach. Zaprezentował też nowy utwór "Michael Essien Birthday Party", który zapowiada album "Europa". Drugie wydawnictwo nosić będzie tytuł "Jarmark".

Na Instagramie raper opublikował już okładki obu płyt.

Czujni internauci zwrócili uwagę, że wśród postaci na okładce "Jarmarku" można zobaczyć Igę Lis.

"Ze względu na różny charakter dwóch projektów, zdecydowaliśmy się wydać je osobno i pozostawić słuchaczowi/słuchaczce decyzję, który zechce zakupić. 'Jarmark' trzymał mnie w tematycznych ryzach, zmuszał do skupienia na poruszonym temacie. 'Europa' dawała mi pole do folgowania, podśpiewywania, ponarzekania i popierdolenia, tak jak robię to dokładnie w tym momencie" - podsumował Taco.