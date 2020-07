Taco Hemingway z nowym utworem. Ma dla fanów złe i dobre wieści

Taco Hemingway podbił internet opublikowanym tuż przed wyborami utworem "Polskie tango". Teraz wydał kolejny singel "Michael Essien Birthday Party". Przy okazji zaskoczył fanów nowymi wiadomościami.

Taco Hemingway wyda dwa albumy: "Jarmark" i "Europa" /Krzysztof Kaniewski / Reporter

"Zła wiadomość: w lipcu nie będzie nowego albumu" - napisał Taco Hemingway na swoim InstaStory, odnosząc się do premiery płyty "Jarmark".

"Dobra wiadomość: na przełomie sierpnia i września będą dwa nowe albumy" - poinformował zaraz potem.



Teraz opublikował nowy singel "Michael Essien Birthday Party", który zapowiada album "Europa". "Album powstawał symultanicznie z 'Jarmarkiem' i tak też będzie wydany. Praca nad 'Europą' była dla mnie sposobem na odetchnięcie od ciężkawych i dusznych tematów podejmowanych na 'Jarmarku'" - wytłumaczył.



"Ze względu na różny charakter dwóch projektów, zdecydowaliśmy się wydać je osobno i pozostawić słuchaczowi/słuchaczce decyzję, który zechce zakupić. 'Jarmark' trzymał mnie w tematycznych ryzach, zmuszał do skupienia na poruszonym temacie. 'Europa' dawała mi pole do folgowania, podśpiewywania, ponarzekania i popierdolenia, tak jak robię to dokładnie w tym momencie" - podsumował.



"Sam nie wiem jak to się stało, ale w zeszłym tygodniu jak grom z jasnego nieba naszła mnie ochota na zrobienie prostej urodzinowej piosenki" - czytamy w opisie singla "Michael Essien Birthday Party". Data wydania utworu nie jest przypadkowa. 29 lipca 2020 roku Taco Hemingway obchodzi 30. urodziny.