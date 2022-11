T.Love świętuje 40-lecie! Gdzie i kiedy zagrają?

W 2022 roku T.Love obchodzi 40. rocznicę istnienia! "Ale wisienki na tym torcie będą dwie, bo dokładnie w tym roku przypada też 30-lecie powstania ikonicznego w polskiej kulturze lat 90. albumu 'King'" - zapowiadali muzycy.

Przypomnijmy, że muzycy niedługo po nagraniu "Kinga" zawiesili działalność. Co sprawiło, że ponownie zaczęli grać razem? "W 1992 roku wszyscy byliśmy młodzi, bezkompromisowi i każdy miał swoje ambicje. Odchodząc od T.Love czułem się, jakbym porzucał własne dziecko, bo tak traktowałem tamten materiał. Rany się powoli zabliźniały... ale wejście drugi raz do tej samej rzeki to jest duża sprawa. Nasze pierwsze dzieło z Muńkiem, 'Pocisk miłości', okazało się rewolucyjne na tamte czasy, więc tym bardziej to wszystko, co działo się potem było po prostu bolesne" - opowiadał Janek Benedek.



"Kiedy Muniek zaproponował mi powrót, miałem więc mieszane uczucia - z jednej strony to jest okazja, żeby zrobić coś naprawdę ekstra, bo wiadomo, że nam wychodzą dobre piosenki - i to jest bardzo mocne poczucie, obaj zdajemy sobie z tego sprawę, a z drugiej myślisz - co to będzie?! Niebezpieczna sprawa (śmiech), ale... jest dobrze" - dodał.



Trasa koncertowa T.Love w ramach promocji nowej płyty "Hau! Hau!" miała ruszyć 6 maja we Wrocławiu, jednak kilka koncertów musiało zostać przełożonych na jesień. W ramach trasy pojawią się m.in. 23 listopada w krakowskim klubie Studio. Gościem specjalnym w Krakowie będzie Wojciech Waglewski, założyciel i lider zespołu Voo Voo.

