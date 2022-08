Roksana Węgiel pierwsze kroki stawiała w programie "The Voice Kids". Choć miała wtedy zaledwie 13 lat, to swoją interpretacją utworu Beyonce "Halo" zapisała się w pamięci widzów. Później czekało ją pasmo sukcesów, a największym z nich jest zwycięstwo podczas Eurowizji Junior 2018.

Roxie ma już 17, a jej kariera ciągle się rozwija. W sieci pojawił się najnowszy utwór piosenkarki, pt. "Głośniej".

Roxie Węgiel namawia dziewczyny: "Głośniej"!

"Głośniej" to hasło przewrotne. Idealnie pasuje do tanecznego, głośnego beatu nowej piosenki Roxie, ale jest też swoistym protestem w duchu girls power. Bo dziewczyny wcale nie powinny być grzeczne i siedzieć cicho. Dziś muszą o swoje zawalczyć, wiedzieć czego chcą i nie bać się po to sięgać.

Clip Roksana Węgiel Głośniej

Swoim nowym utworem Roxie namawia wszystkie dziewczyny, by nie bały się zrobić pierwszego kroku i szły po swoje.



Do piosenki powstał teledysk w reżyserii i ze scenariuszem Pascala Pawliszewskiego, wyprodukowany przez Pascal Production. W rolach głównych oglądamy Roksanę Węgiel i Xaviera Wiśniewskiego.

Syn lidera Ich Troje od pewnego czasu rozwija swoją karierę taneczną i muzyczną.

"Dzięki Roxie za ten dzień, za możliwość i całej ekipie za współpracę" - napisał na Instagramie Xavier.

Kim jest Xavier Wiśniewski?

Michał Wiśniewski ma pięcioro dzieci. Z drugą żoną Martą "Mandaryną" Wiśniewską ma syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003).

Z kolei z trzecią żoną Anią Świątczak ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008). Najmłodsze dziecko - Falco Amadeus (ur. 2021) to owoc jego piątego małżeństwa.

Najstarszy syn lidera Ich Troje postanowił spróbować swoich sił w muzyce. W listopadzie ubiegłego roku Xavier zdecydował się wydać swój pierwszy debiutancki utwór pod tytułem "Prąd".



W komentarzach szybko zaczęły pojawiać się komplementy. "Ma świetny głos! I bardzo dobrą dykcję! Świetny kawałek", "Wpada w ucho i przede wszystkim szacun za dykcję", "Młody super, masz fajny głos" - można było przeczytać.

Ostatnio, podczas koncertu jubileuszowego z okazji 25-lecia zespołu Ich Troje, Xavier wystąpił z ojcem w piosence "Out of the dark" Falco.

Clip wisniv Prąd

