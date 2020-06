Syn Krzysztofa Krawczyka zastąpi go na scenie? Są plany

Syn Krzysztofa Krawczyka, Krzysztof Junior, chciałby zastąpić ojca na scenie.

Syn Krzysztofa Krawczyka zastąpi go na scenie? /Podlewski / AKPA

Piosenki Krzysztofa Krawczyka znane nie tylko w całej Polsce, ale także poza granicami naszego kraju.



Reklama

Świadczy o tym m.in. fakt, że nadano mu tytuł honorowego obywatela Indianapolis. Ostatnio jego utwór nagrany z Edytą Bartosiewicz "Trudno tak" został wykorzystany przez amerykańskiego producenta utworu "Candy" projektu Berner & B-Real.

Piosenkarz był trzykrotnie żonaty. W latach 70. był związany z Grażyną Adamus, później z Haliną Żytkowiak. Obecnie jego partnerką jest Ewa Krawczyk. Ze związku ze zmarłą w 2011 r. Haliną Żytkowiak ma syna Krzysztofa, który odziedziczył talent po tacie.

Krzysztof Krawczyk Jr. jest podopiecznym Stowarzyszenia Studia Integracji, prowadzonym przez Krzysztofa Cwynara. Organizacja zajmuje się rehabilitacją przez sztukę dla osób niepełnosprawnych.

Syn piosenkarza dzieciństwo spędził z mamą w Stanach Zjednoczonych. Chciał związać się z muzyką, jednak w 1988 r. doszło do poważnego wypadku. W konsekwencji lekarze zdiagnozowali u niego padaczkę.

W sieci można znaleźć nagrania, na których wykonuje covery znany utworów. "Ojciec widział jeden z jego koncertów, miał łzy w oczach i gratulował mu za kulisami" - wspominał Cywnar w rozmowie z "Na żywo".



Wideo Imagine Krzysztof Igor Krawczyk

Jakiś czas temu w internecie pojawiło się ogłoszenie menedżera, Andrzeja Kosmali, że szuka następcy muzyka. Pojawiły się spekulacje, że Krawczyk zakończy karierę z przyczyn zdrowotnych.

"Powstaje musical i film fabularny o artyście i potrzebny jest ktoś, kto wcieli się w tę rolę" - wyjaśnił jednak menedżer. Krzysztof Junior upatruje w tym szansy dla siebie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Krawczyk nagra płytę z raperami? TV Interia

"On bardzo by chciał zostać odtwórcą tej roli. Pragnie zobaczyć uznanie w oczach ojca. Zawsze o tym marzył, a teraz nadarza się świetna okazja" - skomentował Cwynar.



Festiwal w Opolu 2018: Jubileusz Krzysztofa Krawczyka 1 / 11 Na Festiwalu w Opolu 2018 swoje 55-lecie kariery świętował Krzysztof Krawczyk Źródło: AKPA udostępnij

"Tata często nie odbiera telefonu. Kocham go i za nim tęsknie. Jeśli zaprosi mnie do współpracy, będę najszczęśliwszy na świecie. Zaśpiewać w musicalu o nim, nawet w chórkach, to już coś" - dodał syn muzyka.