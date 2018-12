1 6

21-letni Matteo Bocelli jest owocem pierwszego małżeństwa Andrei Bocelliego z Enriką Cenzatti. Wokalista nagrał wraz z ojcem utwór "Fall On Me", który znalazł się na wydanym 26 października albumie Andrei Bocelliego "Si". Piosenka trafiła również na ścieżkę dźwiękową nowego filmowego przeboju Disneya "Dziadek do Orzechów i Cztery Królestwa".