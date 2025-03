Pierwszy od trzech lat album formacji z San Francisco powstał w studiach Flatline Audio w Denver w stanie Kolorado i Top Track w Nashville w stanie Tennessee. Produkcją "Xenotaph" zajął się sam zespół we współpracy z inżynierami dźwięku Dave'em Otero (m.in. Cattle Decapitation, Archspire) i Mike'em Lowem (m.in. Vitriol, Aborted). Pierwszy z wymienionych fachowców odpowiadał również za miks i mastering. Okładkę zaprojektował amerykański artysta Peter Mohrbacher, którego prace ozdobiły poprzedni album Fallujah - "Empyrean" z 2022 roku oraz "Dreamless" - trzeci longplay grupy z 2016 roku.

Fallujah: "Xenotaph" - uwolnienie potencjału

"To nasza najbardziej ambitna płyta i bez wątpienia najbardziej techniczny, dynamiczny i progresywny materiał, jaki do tej pory nagraliśmy. Muzyka zawarta w tych ośmiu utworach łączy się z równie ambitnym konceptem, opowieścią analizującą kolejne warstwy czasu i rzeczywistości w pośmiertnym wymiarze istnienia nie z tego świata. 'Xenotaph' to także nasze najbardziej wspólne dokonanie, w którym swój duży udział miał cały obecny skład. Umożliwiło nam to poszerzenie zakresu kompozycyjnego przy jednoczesnym uwydatnieniu prawdziwego potencjału każdego zaangażowanego w ten proces. Liczymy, że dołączycie do nas na tym nowym i śmiałym etapie ewolucji tego zespołu" - powiedział Kyle Schaefer, wokalista Fallujah.

Nowy longplay Kalifornijczyków pilotuje już singel "Kaleidoscopic Waves".

"Wiedzieliśmy, że 'Kaleidoscopic Waves' będzie idealnym utworem wprowadzającym do nowego rozdziału w historii Fallujah. Kompozycja ta w sposób oczywisty ukazuje atmosferę i wybitną stronę techniczną, z których znany jest nasz zespół, ale na nowym poziomie melodyjnej głębi i z pobudzającym pragnieniem wyjścia poza ramy naszych poprzednich materiałów. Ciężko oddać w pełni szeroki wachlarz brzmieniowy tej płyty tylko jednym utworem, 'Kaleidoscopic Waves' jest jednak doskonałym miejscem do rozpoczęcia tej przygody" - zaznaczył frontman kwartetu z San Francisco.

Teledysk do singla "Kaleidoscopic Waves" Fallujah możecie zobaczyć poniżej:

Szósty album Fallujah będzie mieć swą premierę 13 czerwca nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (CD, winyl w dwóch wersjach kolorystycznych, kaseta, cyfrowo).

Fallujah - progresywna nastrojowość zaklęta w technicznym death metalu

Pochodząca z San Francisco grupa Fallujah powstała w 2007 roku i zaczynała od deathcore'u, który z biegiem lat wyewoluował w przetykany czystymi wokalami, progresywny death metal o wysokim zaawansowaniu technicznym, o którym z uznaniem rozpisują się dziś branżowe serwisy Metal Injection, New Noise czy Guitar World.

"The Harvest Wombs" (2011 r.) i "The Flesh Prevails" (2014 r.) - dwa pierwsze albumy Fallujah wydała - powiązana z muzykami Deeds Of Flesh - kalifornijska Unique Leader Records. Od 2016 roku formacja związana jest z niemiecką Nuclear Blast Records (początkowo z jej nowojorską filią Nuclear Blast Entertainment), w barwach której opublikowała kolejne płyty: "Dreamless" (2016 r.), "Undying Light" (2019 r.) i "Empyrean" (2022 r.).

Na tej ostatniej w składzie Fallujah zadebiutowali nowy wokalista Kyle Schaefer oraz basista Evan Brewer, były muzyk Animosity, Entheos i The Faceless. Oprócz nich na nowym longplayu "Xenotaph" usłyszymy gitarzystę rytmicznego Sama Mooradiana, który wstąpił w szeregi kalifornijskiej grupy w 2023 roku; gitarzystę prowadzącego i jedynego członka oryginalnego składu Scotta Carstairsa; oraz (sesyjnie) Kevina Alexandra La Palermę, kanadyjskiego perkusistę kojarzonego z formacjami Brought By Pain, Disembodied Tyrant i Demise Of The Crown.

Fallujah - szczegóły albumu "Xenotaph" (tracklista):

1. "In Stars We Drown"

2. "Kaleidoscopic Waves"

3. "Labyrinth Of Stone"

4. "The Crystalline Veil"

5. "Step Through The Portal And Breathe"

6. "A Parasitic Dream"

7. "The Obsidian Architect"

8. "Xenotaph".

