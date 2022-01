Syn Johna Lennona wystawił na aukcję pamiątki po sławnym ojcu. Co można kupić?

Wiadomości

Do 7 lutego trwa aukcja takich rarytasów, jak uwagi Johna Lennona do tekstu "Hey Jude", czarna peleryna, którą nosił w filmie "Help" czy gitary, które podarował swojemu synowi. Sęk jednak w tym, że po zakończeniu licytacji Julian Lennon pozostanie w posiadaniu owych przedmiotów. Oferuje je bowiem jako: "audiowizualne przedmioty kolekcjonerskie" z cyfrowym certyfikatem własności, którego nie można skopiować, czyli modne obecnie NFT.

John Lennon to jeden z najważniejszych autorów piosenek XX wieku /Rowland Scherman /Getty Images