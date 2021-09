John Lennon i niepublikowane nagranie. Ile warta jest kaseta?

33-minutowe nagranie ze słynnym brytyjskim muzykiem Johnem Lennonem oraz jego żoną, japońską artystką Yoko Ono, przeprowadziła na początku 1970 roku czwórka duńskich licealistów. 16-letni wówczas uczniowie mieli okazję spotkać się z nimi, by przeprowadzić wywiad, który później miał trafić do szkolnej gazetki.

"To doświadczenie miało na nas ogromny wpływ. (...) uważaliśmy Johna Lennona i Yoko Ono za pewnego rodzaju politycznych proroków i uosobienie pokoju. (...) tych dwoje słynnych ludzi ukształtowało nasze pokolenie i cały ruch kontrkulturowy" - powiedziała Karsten Hojen, jedna z autorek nagrania i jego współwłaścicielka. "Będziemy szczęśliwi, jeżeli (kasetę) kupi od nas jakieś muzeum albo może nawet sama Yoko Ono" - dodała.



Zwycięzca aukcji wraz z kasetą otrzyma zestaw 29 zdjęć zrobionych podczas spotkania z muzykiem oraz egzemplarz gazety z wywiadem duńskich licealistów z 1970 roku.



"(Lennon) gra 'Give Peace a Chance', ale z innym tekstem, dodając słowa dotyczące ówczesnych duńskich spraw, co jest dla nas naprawdę zabawne. (Na nagraniu) możemy też usłyszeć +Radio Peace+, nigdy wcześniej niepublikowany utwór" - mówi Alexa Bruun Rasmussen z domu aukcyjnego Bruun Rasmussen.



Lennon był jednym z liderów legendarnego brytyjskiego zespołu The Beatles. Grupa wylansowała wiele przebojów, m.in. "She Loves You", "Twist & Shout" "Yesterday" i "Hey, Jude". Sprzedała blisko 800 mln płyt.



Lennon zginął 8 grudnia 1980 roku, postrzelony przez fana na ulicy, w bramie swojego domu w Nowym Jorku. Miał 40 lat.