Sylwia Grzeszczak to jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce, ale to również kompozytorka i autorka tekstów. Jej utwory zostały odsłuchane ponad 50 milionów razy na Spotify, a teledyski zyskały ponad pół miliarda odtworzeń. Każdy z jej solowych albumów zyskał statusy muliplatynowych płyt.

Jeszcze niedawno wokalistka była jurorką w programie "The Voice of Poland". Po jednej edycji zrezygnowała z udziału w show. "Jeśli w coś się angażuję, to poświęcam się temu na maksa. Najbliższy czas przeznaczam na tworzenie muzyki. Jak wchodzę do studia przed południem, potrafię z niego wyjść dopiero o czwartej nad ranem. Kocham to i niestraszne mi zmęczenie. Nie sądzę, by przy takim trybie pracy udało mi się pogodzić to z kolejną edycją" - mówiła wówczas Grzeszczak.

Utwór "O nich, o Tobie" ( sprawdź! ) to opowieść o przemijaniu, tęsknocie za drugą osobą, samotności, ale również przetrwaniu mimo wszystko. Właśnie pojawił się teledysk do piosenki.

"Piosenka Sylwii pojawiła się w zwiastunie 'Ani', ale w filmie jej nie było. Dostawaliśmy sygnały od widzów, że brakuje im tego utworu. Stąd taka decyzja, by pokazać niepublikowane dotąd materiały z filmu, jako ilustrację do piosenki Sylwii" - komentuje Krystian Kuczkowski, reżyser filmu "Ania".



"To piękna kompozycja. Melodia i tekst idealnie pasują do historii, jaką pokazaliśmy widzom w filmie" - dodaje Michał Bandurski, także reżyser filmu.

Andrzej Piaseczny z singlem "Ania". To zapowiedź filmu o Annie Przybylskiej

Pomysł bardzo spodobał się Sylwii Grzeszczak.

"To jest bardzo ładne i bardzo emocjonalne. 'O nich, o Tobie' to ballada o życiu, przemijaniu i tęsknocie. Ten utwór to poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które zadaje sobie każdy z nas - komentuje artystka.

Pełnometrażowy film dokumentalny "Ania" prezentuje wywiady oraz niepublikowane dotąd materiały z prywatnych archiwów, dzięki którym można zobaczyć portret kobiety utrzymującej równowagę pomiędzy publicznym życiem zawodowym a życiem rodzinnym. Wspólne chwile z Anną Przybylską w filmie wspomnieli m.in.: jej partner Jarosław Bieniuk, córka Oliwia Bieniuk, mama oraz siostra aktorki.

Nie zabrakło opowieści związanych z jej życiem i karierą we wspomnieniach reżysera Radosława Piwowarskiego oraz wielu aktorów: Katarzyny Bujakiewicz, Szymona Bobrowskiego, Anny Dereszowskiej, Jana Englerta, Pawła Małaszyńskiego, Andrzeja Piasecznego, Pawła Wawrzeckiego, Michała Żebrowskiego.

Autorami filmu są Michał Bandurski i Krystian Kuczkowski.

Do produkcji piosenkę "Ania" zaśpiewał Andrzej Piaseczny - jego przyjaźń z Anną Przybylską rozpoczęła się na planie serialu TVP "Złotopolscy", w którym przez wiele lat kreowali sympatyczną parę.

