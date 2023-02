Super Bowl 2023: Rihanna podczas Halftime Show. Spektakularny występ!

Jak podawał we wrześniu ubiegłego roku serwis internetowy Hypebeast, po ogłoszeniu, że to Rihanna będzie gwiazdą następnego Halftime Show, popyt na bilety na Super Bowl wzrósł o 9900 proc.

Ciekawość fanów jeszcze bardziej rozbudziła sama wokalistka udostępniając w mediach społecznościowych 30-sekundową zapowiedź. Na zamieszczonym zwiastunie pozuje przed obiektywem w ekstrawaganckiej, scenicznej stylizacji. W tle słyszymy rozmaite głosy wypowiadające zdania, które na siebie nachodzą, m.in. "Czekaliśmy na ciebie", "Minęło już ponad dwa tysiące dni od jej ostatniego koncertu", "RiRi, gdzie byłaś?". Na koniec piosenkarka ucisza hałasujących, kładąc palec wskazujący na ustach. Klip wieńczy też fragment piosenki "Needed me" z ostatniego albumu Rihanny "Anti" z 2016 r.

To nawiązanie do faktu, że Halftime Show to pierwszy występ Rihanny po latach przerwy. Po premierze "Anti" Rihanna oddała się rozwijaniu imperium kosmetycznego Fenty Beauty. Stworzyła też bieliźnianą linię Savage x Fenty. Dzięki tym biznesowym przedsięwzięciom zarobiła krocie i w ubiegłym roku zadebiutowała w zestawieniu miliarderów magazynu "Forbes" z majątkiem wycenianym na 1,7 mld dolarów. Wiele działo się też w jej życiu prywatnym. W maju 2022 r. urodziła swoje pierwsze dziecko.

W trakcie konferencji, zorganizowanej na kilka dni przed "jak dotąd najbardziej przerażającym" występem w jej karierze, autorka hitu "Umbrella" wyznała, że największym wyzwaniem okazało się przygotowanie listy utworów. "Ten występ będzie wypełniony po brzegi, od samego początku, do ostatniej sekundy. Próbowaliśmy wcisnąć 17 lat mojej pracy w 13-minutowy program, ale myślę, że wykonaliśmy całkiem dobrą pracę. Dziś mogę powiedzieć, że było 39 wersji setlisty" - zapowiadała.



Super Bowl 2023: Rihanna podczas Halftime Show 1 / 7 Rihanna podczas występu na Super Bowl 2023 Źródło: Getty Images Autor: Cooper Neill

Super Bowl 2023: Rihanna i Halftime Show

Jak można było się przekonać, przygotowania nie poszły na marne. Wokalistka zaprezentowała się w czerwonym kostiumie, który podkreślał jej zaokrąglony brzuch - fani szybko zaczęli spekulować, że Rihanna jest w ciąży, a amerykańskie media potwierdziły, że piosenkarka i jej partner, A$AP Rocky, spodziewają się drugiego dziecka.

Choć zazwyczaj gwiazdy zapraszają na scenę gości, Rihanna postawiła na występ solowy, podczas którego przypomniała swoje największe hity: od "Bitch Better Have My Money", przez "Umbrella", "Only Girl In The World", "Work", po "Diamonds". Cały koncert odbył się na "lewitującej" scenie, a towarzyszący piosenkarce tancerze znajdowali się na osobnych, również zawieszonych w powietrzu podestach.

"Nie sądzę, aby Rihanna rozumiała poziom emocji, jaki przyniosła wszystkim, którzy kochają ją i jej muzykę", "Rihanna dosłownie zaczęła od zera i stała się jedną z największych gwiazd w branży. To, jak daleko zaszła, jest naprawdę inspirujące. Co za artystka", "Jak pokaz na poziomie olimpijskim!" - komentowali fani po występie.

Wideo Rihanna Super Bowl 2023 Performance - Rihanna Super Bowl Halftime Show HD

