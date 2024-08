Struny głosowe nie wytrzymały. Aerosmith nigdy już nie wróci na trasę

Kultowy zespół rockowy Aerosmith, znany z takich hitów jak „Dream On”, „Love in an Elevator” i „Janie’s Got a Gun”, ogłosił zakończenie swojej kariery koncertowej. Informację tę zespół przekazał w piątek na swoich oficjalnych profilach na Instagramie oraz X. Powodem jest uszkodzenie strun głosowych wokalisty, Stevena Tylera.