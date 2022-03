W ostatnim poście opublikowanym przez Stinga w mediach społecznościowych nie zabrakło gorzkiej konstatacji.

"Od lat rzadko wykonywałem tę piosenkę, ponieważ nigdy nie sądziłem, że znów będzie aktualna" - skomentował swój najnowszy klip, w którym gra na gitarze i śpiewa swój utwór "Russians" z towarzyszeniem wiolonczelisty Ramira Belgardta.

"W świetle krwawej i żałośnie błędnej decyzji jednego człowieka, by najechać pokojowego, nie zagrażającego mu sąsiada, piosenka ta jest kolejnym apelem o człowieczeństwo. Dla odważnych Ukraińców walczących z tą brutalną tyranią, a także dla wielu Rosjan, którzy protestują przeciwko temu pogwałceniu praw, mimo groźby aresztowania i więzienia" - dodał światowej sławy muzyk.

Na Instagramie wideo ma ponad 850 tys. wyświetleń. Z kolei post na Facebooku udostępniony został ponad 2,5 tys. razy.



W swoim poście Sting prosi, by paczki dla Ukraińców wysyłać na adres: Pol-Cel Rampa Brzeska 63, 22-100 Chełm, Poland. Dodaje, że każde pudełko powinno być oznaczone napisem "HELP UKRAINE" i opatrzone opisem, co zawiera: "Leki", "Ubrania", "Żywność", "Pomoc humanitarna".

Piosenka "Russians" zaczyna się od słów: "W Europie i Ameryce narasta uczucie histerii / W odpowiedzi na wszystkie groźby zawarte w retorycznych mowach Sowietów / Pan Chruszczow powiedział "Pogrzebiemy was" / Nie podpisuję się pod tym punktem widzenia / Byłoby głupotą zrobienie takiej rzeczy / Jeśli Rosjanie również kochają swe dzieci".

W ostatniej zwrotce Sting śpiewa: "Łączy nas ta sama biologia / Niezależnie od ideologii / Jeśli coś może nas ocalić, mnie i ciebie? To, że Rosjanie również kochają swe dzieci".

Wśród internautów komentujących post mnożą się wyrazy uznania dla artysty.

"Słowa: "Mam nadzieję, że Rosjanie też kochają swoje dzieci..." przyszły mi do głowy w zeszłym tygodniu. Słuchałam piosenki po raz pierwszy od wielu lat i przypomniało mi się, jak mnie poruszyła 30 lat temu".

"Jestem Polakiem. Trudna historia Polski i Ukrainy nie ma teraz znaczenia. Polacy otworzyli swoje serca i domy, bo nikt tak, jak Polacy nie wie, co to znaczy wojna".

"Ta piosenka wywarła na mnie ogromne wrażenie, gdy po raz pierwszy się ukazała. Dorastałam jako Ukrainko-Amerykanka podczas zimnej wojny".

"Miałem 20 lat, kiedy wydałeś tę piosenkę. Wywarła wpływ na moje postrzeganie świata i od tego czasu Twoje słowa kołatały się w mojej głowie. To była pierwsza piosenka, która przyszła mi do głowy, kiedy to wszystko się zaczęło. Często myślałem o tym, że 99 proc. ludzi na świecie chce po prostu żyć w pokoju. Jako rodzice chcemy dla naszych dzieci jak najlepiej".

Przypomnijmy, że w listopadzie 2021 r. Sting wypuścił nowy album "The Bridge". 30 lipca po raz kolejny wystąpi w Polsce - tym razem na PGE Narodowym w Warszawie.



