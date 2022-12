"Witam wszystkich, tu Sting. W Anglii nastała zima. Nastała też na Ukrainie, gdzie rosyjskie siły atakują i niszczą infrastrukturę energetyczną, źródła zasilania, czyniąc życie ukraińskich rodzin nieznośnie zimnym, brutalnie trudnym. Los milionów ludzi wisi na włosku, oni desperacko potrzebują waszej pomocy. Ogrzanie ich zimą będzie najważniejszą bitwą tej wojny" - podkreślił wokalista w apelu zamieszczonym na swoim Instagramie.

Sting o wojnie w Ukrainie: Przekaż dar ciepła

Sting w swoim apelu opisał trudną sytuację naszych wschodnich sąsiadów, ale też wskazał sposób na to, jak można im pomóc. "Przekaż Ukrainie dar ciepła w tym roku" - powiedział muzyk, odsyłając darczyńców bezpośrednio do zbiórki prowadzonej przez organizację Renew Democracy Initiative. Jej celem jest zebranie środków na zakup śpiworów, racji żywnościowych stosowanych w amerykańskiej armii, urządzeń do filtrowania wody, a także ciepłych ubrań i innych rzeczy niezbędnych ludziom, których rosyjskie ataki pozbawiły dostępu do energii elektrycznej, ogrzewania i bieżącej wody.

Reklama

Sting nie po raz pierwszy namawia do pomagania Ukrainie, sam też daje przykład. W marcu organizacja Help Ukraine Center przekazała informację o "niezwykle hojnej darowiźnie" przekazanej przez brytyjskiego piosenkarza i jego żonę Trudie Styler.