Trasa "My Songs" Stinga trwa od 2019 roku. Podczas niej muzyk zagrał już dziesiątki koncertów w Europie i USA. Jednym z przystanków muzyka była także Warszawa - z pomocą Macieja Stuhra artysta zaapelował w sprawie demokracji i wojny na Ukrainie (sprawdź) .

Kilka dni temu Sting powrócił także do Holandii, jednak koncert nie przebiegał zgodnie z planem. Ponoć od początku słychać było, że z trudem mu się śpiewa, a z każdym utworem było coraz ciężej. Jego chrypliwy głos sugerował, że basista zmaga się z infekcją gardła. Mimo to, starał się robić wszystko, by dać z siebie 100 procent.

Sting zachorował. Nie pozostawił fanów samych sobie

Zdjęcie Sting podczas koncertu na PGE Narodowym, 30.07.2022 / Ewelina Eris Wójcik / INTERIA.PL

Niestety koncert po godzinie został przerwany, a Sting wytłumaczył, że boryka się z ogromnym bólem gardła. Fani byli rozczarowani, ale jednocześnie zrozumieli wyjątkową sytuację. Wiadomo było, że nie zostawi swoich wiernych fanów bez rekompensaty.

Ogłoszono, że uczestnicy koncertu będą mogli wziąć w koncercie w późniejszym terminie bez dopłacania za bilet.

Później muzyk poinformował, że odwołuje także koncerty w Hamburgu, Kolonii, Lipsku i Oberhausen. Oznacza to, że w tym roku nie zagra już żadnego koncertu. Powrót na trasę odbędzie się 27 stycznia 2023 roku występem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

