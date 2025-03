Format "Must Be The Music" jest uznawany przez wielu Polaków za kultowy, a od 7 marca 2025 roku fani programu mogą śledzić losy nowych uczestników show. W składzie jury zasiadły nowe osoby - Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh. W roli prowadzących "MBTM" oglądamy Macieja Rocka, Patricię Kazadi i Adama Zdrójkowskiego, zaś materiały zza kulis przygotowuje Joanna "Ruda" Lazer, wokalistka zespołu Red Lips, który w pierwszej edycji "Must Be The Music" dostał się aż do półfinału.

Formacja Mamy Śpiewamy w wystąpiła w "Must Be The Music". "Forma wykorzystująca rap jest tutaj niepotrzebna"

Grupa Mamy Śpiewamy zaprezentowała się na scenie "Must Be The Music" i zauroczyła utworem "Kochamy mamy" zarówno jurorów jak i zebraną publiczność. Jedną z członkiń formacji jest Kasia Dereń, czyli wokaliatka, która na polskim rynku muzycznym działa od wielu lat. Widzowie mogli ją poznać w programie "The Voice Of Poland", gdzie zaprezentowała na "Przesłuchaniach w ciemno" utwór "Move in the Right Direction" i dotarła aż do samego finału. W programie zachwyciła między innymi wykonami takich utworów jak "Do kiedy jestem" czy "Sweet Dreams". Warto przypomnieć, iż Kasia Dereń brała również udział w preselekcjach do Eurowizji w 2020 roku - zaprezentowała wtedy utwór "Count On Me", który zachwycił internautów.

Co ciekawe, Katarzyna Dereń była chórzystką artystów takich jak Ania Szarmach i Frank McComb, Kasia Cerekwicka, Andrzej Piaseczny, Paulina i Natalia Przybysz, Natalia Kukulska, Marcin Nowakowski, Justyna Steczkowska czy Edyta Górniak. W 2012 roku brała udział w drugiej edycji programu "Bitwa na głosy" jako członkini chóru Natalii Kukulskiej, zaś od lat śpiewa jako solistka orkiestry Tomasza Szymusia, która towarzyszy między innymi uczestnikom "Tańca z gwiazdami" w Polsacie.

Po występie w "Must Be The Music" okazało się, że tylko Miuosh był na "nie". Raper stwierdził, że nie do końca pasuje mu typ zaprezentowanej muzyki w kontekście programu. "Uważam, że ta forma wykorzystująca rap jest tutaj niepotrzebna, bo jesteście tak świetnymi wokalistkami, które ze sobą harmonizują w sposób idealny, że szkoda było to tym rapem [psuć]. (...) Nie widzę też za bardzo miejsca w tym programie na muzykę dla dzieci" - przyznał Miuosh.

