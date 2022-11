Viki Gabor odpowiada Don Vasylowi. "Dla mnie to romskie disco"

Don Vasyl na scenie występuje od 12. roku życia. Śpiewał m.in. w zespołach Heliosi, Roma, a od 1984 z własnymi, działającymi pod różnymi nazwami: Don Wasyl i Jego Roma, Don Wasyl i Jego Rodzina, Don Wasyl & Roma i Don Wasyl i Cygańskie Gwiazdy albo Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni.

Jest propagatorem muzyki i kultury cygańskiej w Polsce. Od 1997 roku organizuje Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów. W 2005 roku dostał odznakę Zasłużonego Działacza Kultury.



Don Vasyl kontra Viki Gabor

W jednym z wywiadów przyznał, że Viki Gabor, która również ma romskie korzenie, nie wzbudza jego zachwytu. "Ona zupełnie odeszła od naszych korzeni. Nawet już człowiek nie wie czy to Romka czy nie Romka. Ona w ogóle nie pokazuje, że jest Romką. I w stylizacjach, wszystkich swoich ubiorach i muzycznie. Nic z nas nie ma. Jej piosenki są takie nowoczesne jak każdej młodej gwiazdy. Niczym szczególnym się nie wyróżniają. To więc nie dla mnie" - mówił.

Viki Gabor przyznała w rozmowie z "Obgadane", że ludzie często oceniają ją przez jej pochodzenie. "Dużo ludzi mnie ocenia przez moje korzenie i pochodzenie, nadal jest tych komentarzy bardzo, bardzo dużo. Miałam bekę z tego straszną, bo nie znając tej kultury, oceniają ją strasznie" - stwierdziła.

Odniosła się również do słów "Króla Cyganów". "Z całym szacunkiem do niego, bo przeważnie, jeśli chodzi o starszych ludzi, nie wypowiadam się, ale tutaj mam parę słów do powiedzenia. Mówi, że ja odeszłam od swojej tradycji, on nawet nie tworzy prawdziwej romskiej muzyki. Dla mnie to jest romskie disco polo" - skwitowała w wywiadzie dla O2.