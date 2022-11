Przed premierą płyty "ID" Viki Gabor wypuściła single "Napad na serce" ( posłuchaj! ), "Moonlight", "Toxic Love" ( zobacz! ) i "Barbie". Razem z całym albumem do sieci trafił też teledysk do piosenki "15 lat".

"Ten album to podsumowanie oraz zapis tego kim jestem, co czuję, czym się inspiruję i o czym myślę mając 15 lat" - opowiadała Viki.

Tytułowy "ID" to muzyczna tożsamość młodej wokalistki, która sięga do swoich etnicznych korzeni (pochodzi z romskiej rodziny), rekonstruuje je, a także zaczyna się zakorzeniać w innych gatunkach muzycznych takich jak urban, R&B, EDM czy w elementach muzyki Bliskiego Wschodu.

Clip Viki Gabor 15 lat

Autorami piosenki "15 lat" są Viki Gabor (muzyka, tekst) oraz Michał Kush, producent i kompozytor współpracujący przede wszystkim z Darią Zawiałow (muzyka) i ciesząca się sporą popularnością na TikToku (prawie 480 tysięcy fanów) wokalistka Julia Pośnik (tekst).

"Z dedykacją dla kochanych hejterów", "Ulubiony utwór z płyty", "Cudowna", "Cała nuta jest z giga przekazem" - zachwycają się w komentarzach internauci.



Za teledysk i reżyserię odpowiada Dawid Ziemba z ekipą MIND PRODUCTION, którzy zrealizowali także kilka poprzednich teledysków Viki. W dorobku mają też m.in. "Empires" Alicji Szemplińskiej oraz klipy Carli Fernandes "Hasta La Vista" i "Por Que".

Taneczną choreografię przygotował Tomasz Nakielski (Agencja Next Tomasz Barański).

Viki Gabor z nową płytą "ID". Tracklista albumu

Ta płyta przede wszystkim ilustruje relację Viki z branżą muzyczną, fanami oraz szeroko pojętym show-biznesem. Na "ID" znalazła się piosenki w całości napisanej i skomponowanej przez samą Viki - mowa o balladzie "3:30".

1. "Napad na serce"

2. "Barbie"

3. "Cute" (feat. Margaret)

4. "Toxic Love"

5. "Moonlight"

6. "Could Be Mad"

7. "15 lat"

8. "Bye Bye Bye"

9. "Lollipop"

10. "I Should Let Them Know"

11. "3:30"

12. "Delayed Reaction".