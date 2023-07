Starość go nie dotyczy. Ringo Starr kończy 83 lata i nie ma wcale dość!

Oprac.: Michał Boroń Wiadomości

7 lipca Ringo Starr świętuje 83. urodziny. Uczci je jak co roku - spotka się z bliskimi i fanami i w samo południe wyśle światu znak "pokoju i miłość". Pytany o to, jak się czuje, były perkusista The Beatles wyznał, że starość go nie dotyczy, bowiem w jego przekonaniu on wciąż ma 27 lat.

Ringo Starr: Peace and love /Kevin Winter /Getty Images