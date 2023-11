Nie ma zaskoczeń, że podobnie jak w latach poprzednich, na lokalnych listach królują polscy wykonawcy. Ich dominacja jeszcze bardziej rośnie - w tym roku słuchaliśmy lokalnych artystów 18% częściej niż w 2022 roku.

Na liście najchętniej słuchanych artystów znalazł się zaledwie jeden zagraniczny, a aż 8 na 10 najczęściej odtwarzanych piosenek to utwory polskie. W zestawieniu Spotify Wrapped dominuje polski rap."Spotify Wrapped po raz kolejny potwierdza w jak znakomitej kondycji znajduje się polska muzyka. Cieszymy się, że polscy artyści oraz artystki kontynuują rozpoczętą już kilka lat temu zdecydowaną dominację naszych lokalnych zestawień roku we wszystkich kategoriach" - podkreśla Mateusz Smółka, Music Team Lead w Spotify Polska.

Reklama

Spotify Wrapped 2023 - Polska

W pierwszej piątce najpopularniejszych wykonawców w Polsce doszło do niewielkich roszad - ubiegłoroczny lider White 2115 wylądował na drugim miejscu, a na szczycie pojawił się Taco Hemingway. Kolejne pozycje okupują raperzy - Kukon, Mata ( sprawdź! ), Oki i Gibbs. Dopiero na siódmym znalazła się sanah (spadek z drugiego). Jedynym zagranicznym wykonawcą w czołowej dziesiątce jest Kanadyjczyk The Weeknd ( posłuchaj! ), który w zestawieniu światowym ponownie uplasował się na najniższym miejscu podium.

Warto odnotować również popularność ścieżek dźwiękowych z filmów "Barbie" i "Chłopi" (polski kandydat do Oscara) oraz wykonawców związanych z tegoroczną Eurowizją - m.in. Blanki i jej głównego rywala w polskich preselekcjach - Janna.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jann: Staram się śledzić, czego chcą ode mnie fani INTERIA.PL

Jeśli chodzi o globalne zestawienia to dominują kobiety - Taylor Swift pobiła wszelkie możliwe rekordy na Spotify, a także zajęła 1. miejsce najchętniej słuchanych artystek i artystów. Na liście najpopularniejszych piosenek Miley Cyrus ("Flowers") wyprzedziła SZA ("Kill Bill") i Harry'ego Stylesa (ubiegłoroczny hit "As It Was").

Spotify Wrapped 2023 w Polsce - najpopularniejsi artyści:

1. Taco Hemingway

2. White 2115

3. Kukon

4. Mata

5. Oki

6. Gibbs

7. sanah

8. Bedoes 2115

9. The Weeknd

10. Dawid Podsiadło

Clip Taco Hemingway Gelato (prod. Rumak)

Spotify Wrapped 2023 w Polsce - najpopularniejsze artystki

1. sanah

2. Taylor Swift

3. Lana Del Rey

4. Daria Zawiałow

5. Young Leosia

6. Billie Eilish

7. Rihanna

8. Miley Cyrus

9. bambi

10. Lady Gaga

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. sanah: O co chodzi w przeboju "Szampan" INTERIA.PL

Spotify - najpopularniejsze utwory 2023 r. w Polsce:

1. Kizo, Bletka, BeMelo, Eddie Block, Adash - "Taxi"

2. Zeemsone - "5 Influencerek"

3. Miley Cyrus - "Flowers"

4. David Kushner - "Daylight"

5. club2020, Oki, Otsochodzi, Taco Hemingway, Young Leosia, Dwa Sławy, Gruby Mielzky - "Malibu Barbie"

6. Dawid Podsiadło - "mori"

7. Cyrko, D3W - "Prywatny bal"

8. 2115, Bedoes 2115, White 2115, double three, Taco Hemingway - "DRESSCODE"

9. Kuban, Favst - "Na okrągło"

10. Męskie Granie Orkiestra (Igo, Mrozu, Vito Bambino) - "Supermoce"

Clip Kizo TAXI - ft. Bletka (prod. Adash x BeMelo x Eddie Block)

Najczęściej słuchane albumy w Polsce:

1. 2115 - "Rodzinny biznes"

2. club2020 - "club2020"

3. Taco Hemingway - "1-800-OŚWIECENIE"

4. Malik Montana - "Adwokat diabła"

5. Mata - "Młody Matczak"

6. Dawid Podsiadło - "Lata dwudzieste"

7. Kuban - "spokój."

8. Oki - "PRODUKT47"

9. ReTo - "STYXXX"

10. Zeamsone - "???"

Spotify - najpopularniejsi wykonawcy na świecie:

1. Taylor Swift

2. Bad Bunny

3. The Weeknd

4. Drake

5. Peso Pluma

6. Feid

7. Travis Scott

8. SZA

9. Karol G

10. Lana Del Rey

Clip Taylor Swift Anti-Hero

Spotify Wrapped 2023 - najpopularniejsze piosenki roku:

1. Miley Cyrus - "Flowers"

2. SZA - "Kill Bill"

3. Harry Styles - "As It Was"

4. Jung Kook - "Seven" (feat. Latto) (Explicit Version)

5. Eslabon Armado - "Ella Baila Sola"

6. Taylor Swift - "Cruel Summer"

7. Metro Boomin - "Creepin'" (with The Weeknd & 21 Savage)

8. Rema - "Calm Down" (with Selena Gomez)

9. Bizzarap, Shakira - "Shakira: Bzrp Music Sessions, vol. 53"

10. Taylor Swift - "Anti-Hero"



Clip Miley Cyrus Flowers

Najpopularniejsze albumy roku:

1. Bad Bunny - "Un Verano Sin Ti"

2. Taylor Swift - "Midnights"

3. SZA - "SOS"

4. The Weeknd - "Starboy"

5. Karol G - "Manana Sera Bonito"

6. Morgan Wallen - "One Thing At A Time"

7. Taylor Swift - "Lover"

8. Metro Boomin - "Heroes & Villains"

9. Peso Pluma - "Genesis"

10. Harry Styles - "Harry's House".