W Stanach Zjednoczonych trwają prawybory w obozie Partii Republikańskiej. Faworytem do walki o prezydenturę jest były prezydent Donald Trump. Kontrowersyjny biznesmen wygrał w kolejnym stanie, tym razem z New Hampshire, a jego ostatnim liczącym się kandydatem pozostała Nikki Haley.

Podczas wieców Donalda Trumpa w Maryland i Karolinie Północnej minionym tygodniu jego sztab wykorzystał utwór Sinead O'Connor "Nothing Compares 2 U"

Taka sytuacja nie spodobała się rodzinie zmarłej wokalistki, która wspólnie z jej wytwórnią Chrysalis Records wydała oświadczenie, w którym domagają się od Trumpa zaprzestania wykorzystywania piosenki.



"Sinead O'Connor byłaby zażenowana". Nie chcą mieć nic wspólnego z Trumpem

"Jak wiadomo, Sinead O'Connor przez całe swoje życie kierowała się kodeksem moralnym, zdefiniowanym przez uczciwość, sprawiedliwość i przyzwoitość wobec innych. Dlatego z oburzeniem przyjęliśmy fakt, że Donald Trump wykorzystuje jej kultowy utwór podczas swoich wieców politycznych" - czytamy w oświadczeniu przesłanym Variety.

"Nie bez przesady jest stwierdzenie, że Sinead poczułaby się zażenowana, zraniona i obrażona, gdyby jej twórczość zostałaby wykorzystana w ten sposób fałszywie zinterpretowana przez kogoś, kogo nazywała ‘biblijnym diabłem’. Jako strażnicy jej dziedzictwa żądamy, aby Donald Trump i jego współpracownicy natychmiast zaprzestali używać jej muzyki" - czytamy.

Johnny Marr napomina Trumpa

Przypomnijmy, że w tym roku żądanie zaprzestania używania muzyk w mediach społecznościowych do Trumpa wystosował również Johnny Marr z The Smiths. Utwór grupy - ""Please, Please, Please Let Me Get What I Want" puszczany był na wiecu Dakocie Południowej.



"A więc tak... Nie spodziewałbym się nawet za milion lat, że dojdzie do takiej sytuacji. Rozważcie lepiej natychmiastowe wyłącznie tego g*wna" - napisał w mediach społecznościowych.



Co było przyczyną śmierci Sinead O'Connor?

Sinead O'Connor zmarła 26 lipca 2023 roku. Niespodziewana informacja o przedwczesnej śmierci 56-letniej wokalistki (posłuchaj!) zaskoczyła jej bliskich oraz fanów. Po ponad pół roku od zgonu gwiazdy pojawiła się oficjalna informacja na temat jej przyczyn.



Według "Daily Mail" badający sprawę śmierci O'Connor eksperci nie uznali jej "za podejrzaną". Rzecznik koronera potwierdził w rozmowie z gazetą, że irlandzka wokalistka zmarła z przyczyn naturalnych. "W związku z tym koroner przestał angażować się w badanie jej przyczyn" - przekazał przedstawiciel Southwark Coroners Court.