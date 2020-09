Słynna posiadłość Elvisa Presleya w Memphis została zdewastowana

Nieznani sprawcy wymalowali na otaczających posiadłość Graceland chodnikach i ogrodzeniu hasła: "Black Lives Matter", "Defund MPD". Takie napisy wskazują, że sprawcy mogą należeć do ruchu, który powstał po śmierci George'a Floyda. Policja szuka winnych.

Elvis Presley mieszkał w Graceland do śmierci

"Defund the police" to mniej znany postulat używany przez protestujących w USA, którzy żądają odebrania znacznej części funduszy policji stanowej i przekazania ich innym agencjom rządowym finansowanym przez lokalne gminy.

Nie chodzi bowiem o zlikwidowanie organów ścigania, a o głęboką reformę tej instytucji. W tym przypadku hasło wskazuje, że chodzi o konkretny wydział, MPD, czyli Police Department Minneapolis.

Na murze ogrodzenia pojawiło się też hasło "Abolish ICE" ("zlikwidować ICE"). Ono z kolei odnosi się do Immigration and Customs Enforcement - a konkretnie do służb, które oskarżane są o bezduszność wobec imigrantów. Związane jest to już bezpośrednio z polityką prowadzoną przez Donalda Trumpa (używają go także przeciwni mu wpływowi politycy).

Według dziennikarzy "The Commercial Appeal", lokalnej gazety wychodzącej w Memphis, wandale do pisania haseł użyli czarnej i pomarańczowej farby w sprayu. Posiadłość, którą nimi oszpecili, została kupiona przez Elvisa Presleya w 1957 roku. Artysta mieszkał tam aż do śmierci, do 16 sierpnia 1977 roku. Obecnie Graceland jest atrakcją turystyczną.

W podobny sposób zdewastowano Levitt Shell, popularny amfiteatr koncertowy w dzielnicy Overton Park (w Memphis). Znawcy muzyki popularnej piszą, że tutaj 30 lipca 1954 roku odbył się pierwszy w historii show w historii rock'n'rolla. Wtedy to Presley supportował gwiazdę wieczoru - Slima Whitmana. W amfiteatrze pojawiły się dodatkowo hasła: "F-k Trump" i "F-k Strickland" (chodzi o burmistrza Memphis - Jima Stricklanda), "Eat the Rich" - jest to tytuł przeboju zespołu Aerosmith, gdzie refren zaczyna się od słów: "Zjedzmy bogaczy: to jedyna rzecz, do jakiej się nadają". Ale też nawiązanie do słynnego powiedzenia przypisywanego filozofowi Jeanowi Jacquesowi Rousseau: "Kiedy ludzie nie będą mieli już nic do jedzenia, będą jeść bogatych".

Wciąż nie zostało wyjaśnione, dlaczego roszczenia protestujących przekładają się na akty wandalizmu wymierzone w symbole popkultury. Czy dlatego, że Elvis był biały i bogaty, a sławę i pieniądze zyskał czerpiąc z kultury muzycznej potomków niewolników? A może dlatego, że do dziś przypisuje mu się wygłoszenie rasistowskiego zdania: "Jedyną rzeczą, jaką czarni mogą dla mnie zrobić, jest kupowanie moich płyt i pastowanie moich butów".

Policja prowadzi dochodzenie w celu znalezienia i ukarania winnych.