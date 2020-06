Stan Borys z relacją z Nowego Jorku po protestach. Pokazał zdjęcia

W USA, po śmierci George’a Floyda trwają protesty. Stan Borys opisał, jak wygląda sytuacja w Nowym Jorku.

Stan Borys pokazał, jak wygląda sytuacja w Nowym Jorku /VIPHOTO /East News

Stan Borys miał w USA kontynuować rehabilitację po przebytym w lutym 2019 r. udarze. Tymczasem pandemia koronawirusa uwięziła go w domu w Nowym Jorku.

Przypomnijmy, że piosenkarz trafił do szpitala na początku lutego 2019 r. Muzyk przez wiele godzin przebywał na OIOM-ie. Lekarze zdiagnozowali, że wokalista przeszedł udar niedokrwienny, którego efektem był paraliż lewej strony ciała.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych trwają zamieszki wywołane tragiczną śmiercią George'a Floyda, czarnoskórego mieszkańca Minneapolis. Zmarł po brutalnym zatrzymaniu przez oficera policji.



"To nie dzień dobry Nowy Jork" - napisał wokalista na swoim profilu na Facebooku. Zamieścił też kilka zdjęć, na których widać, jak obecnie wygląda miasto.



Polaków wzburzył również fakt, że protestujący zdewastowali pomnik Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie.



Do sytuacji odnieśli się także artyści. Wypowiedziała się m.in. piosenkarka Lady Gaga. "Nie chcę przyczynić się do większej przemocy, chcę pomóc opracować rozwiązanie. Jestem oburzona śmiercią George'a Floyda, jak i wielu innych czarnych istnień, które zostały nam odebrane w tym kraju w ciągu setek lat, w wyniku rasizmu i skorumpowanego systemu, który go popiera" - napisała w oświadczeniu na Instagramie.