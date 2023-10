Słuchając tej piosenki, łzy same napływają do oczu. Najsmutniejszy kawałek

Znaczna część utworu "Everybody Hurts" została napisana przez perkusistę Billa Berry'ego, chociaż autorstwo przypisuje się całej grupie. Peter Buck z zespołu R.E.M. przyznał przed laty, że spodziewał się sukcesu utworu, a wszystko przez jego prostotę.

"Słowa są banalne, lecz od serca. ludzie mogą się z tym utożsamiać bez względu na okoliczności" - mówił w 2005 r. w BBC. "Dobrze jest być bezpośrednim, dzięki temu każdy człowiek może poczuć, że słowa są skierowane do niego" - dodał.

W 2010 r. "Everybody Hurts" w nowej zaśpiewali amerykańscy celebryci. Zyski streamingowe utworu przeznaczono w pełni dla ofiar trzęsienia ziemi w Haiti. Numer ten wielokrotnie towarzyszył również kampaniom społecznym przeciwko depresji. W 1995 r., w odpowiedzi na wysoki wskaźnik samobójstw wśród młodych ludzi, rozpoczęto w Anglii akcję prasową, dzięki której na ulicach największych miast pojawiły się banery z cytatami z utworu, a pod nimi widniały numery do odpowiednich stowarzyszeń walczących właśnie z problemami nastolatków.



Najsmutniejsze utwory. Ranking

Z ankiety przeprowadzonej wśród 2 tys. melomanów wynika, drugie miejsce na podium w rankingu najsmutniejszych utworów w historii należy do poruszającego hiti Sinead O'Connor "Nothing Compares 2 U", zaś na trzecim miejscu plasuje się "Tears in Heaven" Erica Claptona. W pierwszej piątce znajdują się jeszcze piosenki "I Will Always Love You" Whitney Houston oraz "Yesterday" The Beatles.

Badania przeprowadzone zostały przez firmę Earex we współpracy z Rupertem Tillem, profesorem muzyki z University of Huddersfiel. Zdaniem 48 proc. badanych muzyka ma duży wpływ na nasz nastrój. Melomani zapytani o ich stosunek do smutnych utworów wskazali, że sięgają po nie w bardziej nostalgicznych chwilach (36 proc.). 24 proc. respondentów przyznaje, że takie piosenki towarzyszą im po rozstaniu z ukochaną osobą.

Co ciekawe, choć wiele z tych utworów nazywanych jest potocznie "wyciskaczami łez", niemal 50 proc. badanych przyznaje, że smutne piosenki często poprawiają im humor.

Clip R.E.M. Everybody Hurts

Pierwszą dziesiątkę zestawienia najsmutniejszych piosenek zamykają utwory Adele "Someone Like You", zaśpiewany przez Celine Dion hit z filmu "Titanic" - "My Heart Will Go On", Roy Orbison z utworem "Crying", Eric Carmen i jego piosenka "All By Myself" i "Angels" Robbiego Williamsa.

Kolejne miejsca w rankingu:



11.Bill Wi­thers - "Ai­n’t No Sun­shi­ne"

12.Ja­mes Blunt - "Go­od­bye My Lo­ve­r"

13.To­ni Bra­xton -"Un­bre­ak My He­ar­t"

14. Eva Cas­si­dy - "Song­bir­d"

15. Cold­play - "Fix Yo­u"

16. U2 - "With or Wi­tho­ut Yo­u"

17. The Be­atles - "The Long and Win­ding Ro­ad"

18. Al Gre­en - "How Can You Mend a Bro­ken He­art?"

19. Sam Smith - "Stay with Me"

20. Amy Wi­ne­ho­use - "Back to Blac­k"

21. Ca­ro­le King - "It’s Too La­te"

22. Le­wis Ca­pal­di - "So­me­one You Lo­ve­d"

23. John Len­non - "Je­alo­us Guy"

24. Si­mon & Gar­fun­kel - "The Bo­xe­r"

25. Ga­ry Ju­les - "Mad Worl­d"

26. Ade­le - "Ea­sy on Me"

27. Boyz II Men - "End of The Ro­ad"

28. Ne­il Yo­ung - "On­ly Lo­ve Can Bre­ak Yo­ur He­ar­t"

29. Pas­sen­ger - "Let Her Go"

30. The Fray - "How to Sa­ve a Li­fe"

"Interesujące jest to, że w przypadku utworów wskazanych w ankiecie nie chodziło o ich popularność. Niektóre z najczęściej wymienianych w badaniu piosenek mają znacznie mniej odtworzeń na platformach streamingowych. To oznacza, że jest w nich coś naprawdę poruszającego" - przyznał w rozmowie z brytyjskim serwisem "Express" Rupert Till, będący również przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Muzyką Popularną.

R.E.M. Sukces "wyciskaczy łez"

Przypomnijmy, że amerykańska grupa R.E.M. oficjalnie zakończyła karierę 21 września 2011 r. mając w dorobku 15 studyjnych płyt (które rozeszły się w ponad 85-mln nakładzie na całym świecie) i status gwiazd rocka.

Katapultą okazał się wydany 12 marca 1991 r. siódmy album "Out of Time", bo wcześniej zespół dowodzony przez wokalistę Michaela Stipe'a cieszył się uznaniem przede wszystkim na amerykańskich kampusach wśród studentów (grupa zaliczana była wówczas do tzw. college rocka, czyli muzyki granej przez uniwersyteckie stacje radiowe).

Utwór "Everybody Hurts" był singlem promującym kolejną płytę R.E.M. - "Automatic for the People" (1992). Pamiętny teledysk do tego nagrania został nakręcony przez Jake'a Scotta (syn Ridleya Scotta, reżysera filmów m.in. "Obcy - ósmy pasażer Nostromo", "Łowca androidów", "Thelma i Louise", "1492. Wyprawa do raju") w San Antonio w Teksasie.

Jake Scott przed R.E.M. pracował z Glennem Freyem, Cypress Hill i k.d. lang. Później wyreżyserował klipy dla m.in. The Smashing Pumpkins, The Rolling Stones, Soundgarden, Radiohead, Tiny Turner, Oasis, The Cranberries, U2, Pink, George'a Michaela i Lily Allen.