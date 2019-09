Slayer: Szczegóły premiery koncertowej płyty "The Relentless Killogy"

8 listopada światło dzienne ujrzy "The Relentless Killogy", nowy koncertowy materiał Slayera.

Tom Araya (Slayer) żegna się ze sceną /Mark Horton /Getty Images

"The Relentless Killogy" będzie swoistym podsumowaniem koncertowej aktywności Kalifornijczyków, którzy u schyłku listopada występami w Los Angeles kończą z graniem na żywo. Materiał "The Relentless Killogy" legendarnych thrashmetalowców dostępny będzie w dwupłytowych wersjach CD i winylowych, cyfrowo oraz w edycji Blu-ray.

Reklama

"The Relentless Killogy" podzielono na dwie części. Pierwszą stanowi krótki film w reżyserii BJ McDonnella, będący połączeniem trzech teledysków ("You Against You", "Repentless", "Pride In Prejudice") z ostatniej studyjnej płyty Slayera "Repentless" (2015 r.) wraz z animacją.



Drugą część "The Relentless Killogy" stanowić będzie "Live At The Forum In Inglewood, CA", czyli cały, półtoragodzinny koncert Slayera z 2017 roku, którego reżyserią zajął się Wayne Isham, fachowiec znany ze współpracy z m.in. Metalliką, Foo Fighters i Michaelem Jacksonem.



Edycję Blu-ray ozdobi okładka kalifornijskiego artysty Blake'a Armstronga, zaś na wersjach CD i winylowych zobaczymy prace Brazylijczyka Marcelo Vasco.



Aktualni podopieczni Nuclear Blast Records opublikowali właśnie koncertową wersję utworu "Repentless", którym (po wprowadzeniu "Delusions Of Saviour") rozpoczyna się występ Slayera uwieczniony na "The Relentless Killogy". Możecie go zobaczyć poniżej:

Wideo SLAYER - Repentless (Live At The Forum in Inglewood, CA)

Oto program koncertowej części "The Relentless Killogy":



1. "Delusions Of Saviour"

2. "Repentless"

3. "The Antichrist"

4. "Disciple"

5. "Postmortem"

6. "Hate Worldwide"

7. "War Ensemble"

8. "When The Stillness Comes"

9. "You Against You"

10. "Mandatory Suicide"

11. "Hallowed Point"

12. "Dead Skin Mask"

13. "Born Of Fire"

14. "Cast The First Stone"

15. "Bloodline"

16. "Seasons In The Abyss"

17. "Hell Awaits"

18. "South Of Heaven"

19. "Raining Blood"

20. "Chemical Warfare"

21. "Angel Of Death".

Slayer w Łodzi - 27 listopada 2018 r. 1 / 12 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy Slayer w Atlas Arenie w Łodzi Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij