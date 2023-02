Skin (Skunk Anansie) z wyjątkowym wyróżnieniem od samego króla Karola

O tym, że zostanie Oficerem Orderu Imperium Brytyjskiego (OBE), Skin dowiedziała się już w czerwcu 2021 roku. "Nieźle jak na chudą, czarną dziewczynę z Brixton, która zakochała się w rock'n'rollu! Ale poważnie: to jest piękna rzecz, która mi się przydarzyła, nie powiem, jestem zachwycona" - napisała wówczas w swoim mediach społecznościowych.

Uroczyste wręczenie jej tego odznaczenia odbyła się jednak dopiero teraz. Skin nie było jedyną przedstawicielką świata show-biznesu na ceremonii na zamku w Windsorze. Król Karol III uhonorował bowiem również projektantkę mody Stellę McCartney. Córka muzyka The Beatles otrzymała o klasę wyższy od Oficera order Komandora (CBE).

Po uroczystości Skin w rozmowie z agencją PA Media przyznała, że odebranie orderu było jednym z najpiękniejszych momentów w jej karierze, na równi ze śpiewaniem dla Dalajlamy i duetem z Luciano Pavarottim. Zdradziła też, o czym rozmawiała z monarchą. "Powiedział mi: 'Jak to możliwe, że tak długo nie wiedziałem o waszym wspaniałym zespole'. (...) Był bardzo uroczy".

55-letni Skin, Angielka o jamajskich korzeniach, w przeszłości była modelką. Jest znana przede wszystkim z występów w brytyjskim zespole rockowym Skunk Anansie, ale nagrywa też płyty solowe. Jej znakiem rozpoznawczym jest ogolona na łyso głowa oraz ekstrawaganckie stylizacje. Uwielbia też podczas koncertów rzucać się w ramiona fanów.

Order Imperium Brytyjskiego ustanowiony został przez Jerzego V w 1917 roku. Przyznawany jest za wyjątkowe osiągnięcia w różnych dziedzinach życia publicznego.

Skunk Anansie - kim są?

Brytyjski kwartet spod znaku alternatywnego rocka. Grupa powstała w marcu 1994 roku. Inspiracją dla nazwy były afrykańskie opowieści ludowe, których bohaterem był Anansi, człowiek - pająk, a przedrostek "Skunk" miał przydać szyldowi "jeszcze groźniejsze oblicze". Niedługo potem, w londyńskim klubie Splash, zagrali swój pierwszy koncert. We wrześniu 1995 roku ukazał się ich debiutancki longplay, "Paranoid and Sunburnt", a na nim słynna i kontrowersyjna piosenka "Little Baby Swastikkka".

W 2004 roku formacja trafiła do Księgi Guinnessa na listę najlepszych artystów w historii brytyjskiego przemysłu muzycznego między 1952 a 2003 rokiem.



Brzmienie formacji określone zostało kiedyś przez Skin jako "clit-rock, czyli skrzyżowanie heavy metalu z czarnym gniewnym feminizmem". Członkowie grupy, wśród swoich muzycznych fascynacji wymieniają twórczość między innymi Blondie, Sex Pistols, a ze stylów muzycznych najbliższe są im reggae, dub, hip hop, muzyka elektroniczna i etniczna.

Brytyjczycy sprzedali miliony płyt na całym świecie i dzielili scenę z Davidem Bowie czy U2, a także razem ze Steve'em Wonderem, Niną Simone i Michaelem Jacksonem śpiewali "Happy Birthday" Nelsonowi Mandeli.

- Nie jesteśmy starym zespołem, tylko kultowym! Takim, który cały czas nagrywa i dobrze się bawi! Nie jesteśmy zespołem, do którego po koncercie przychodzą młodzi ludzie i mówią: "Moja mama powiedziała mi, że dobrze gracie!". My ciągle jesteśmy ludźmi z undergroundu. I to mnie bardzo cieszy - mówiła Skin w rozmowie z Interią.