Animowany klip przedstawiający uczłowieczone, aroganckie świnie rodem z "Folwarku zwierzęcego", doskonale ilustrują piosenkę, która wręcz wbija się w mózg ciężkimi riffami przesterowanych gitar i potężnym wokalem Skin.

To, kto był inspiracją do powstania utworu, wyjaśniła niedawno liderka zespołu w mediach społecznościowych. "Jeżeli jest jedna rzecz, której wszyscy nauczyliśmy się w ciągu ostatnich kilku lat, to to, że nie możemy polegać na naszych rządach. Wydaje się, że one nie są w stanie wyciągać wniosków z przeszłości i nie są w stanie zapewnić nam przyzwoitej przyszłości.

Ta piosenka została napisana w chwili wściekłości połączonej z gorzkim rozczarowaniem. Najpierw Brexit, a potem kompletne nieumiejętne obchodzenie się z COVID-em. Jak do diabła do tego doszliśmy?" - napisała Skin.

Clip Skunk Anansie Piggy

Utworzony 28 lat temu zespół Skunk Anansie uznawany jest za jedną z najwybitniejszych brytyjskich grup rockowych. Wokalistka Deborah Anne Dyer, znana jako Skin, poza sceną udziela się jako aktywistka społeczna. W wywiadach często krytykuje Brexit, wskazuje też, że jego skutkiem jest wzrostu rasizmu, niedobór pracowników w Wielkiej Brytanii oraz zubożenie brytyjskiej kultury.

Zespół Skunk Anansie niebawem zawita do Polski. Według aktualnego kalendarza koncertowego 2 maja wystąpi w gdańskim Starym Maneżu, 3 maja w łódzkiej Wytwórni, 5 maja w krakowskim Klubie Studio, 6 maja w warszawskiej Progresji i 8 maja we wrocławskim Centrum Koncertowym A2.