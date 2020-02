Skunk Anansie i "This Means War": Zobacz teledysk z Pol'and'Rock Festival 2019

Do sieci właśnie trafił nakręcony podczas Pol'and'Rock Festival 2019 koncertowy teledysk do utworu "This Means War" brytyjskiej grupy Skunk Anansie.

Skin (Skunk Anansie) podczas Pol'and'Rock Festival 2019 /Szymon Aksienionek /WOŚP

Pol'and'Rock Festival 2019 Pol'and'Rock Festival 2019: Skunk Anansie i inni. Zagraniczne gwiazdy zachwycone [INSTAGRAM]

Pol'And'Rock Festival 2019: Wszystkie dzieci nasze są! Dzień trzeci [RELACJA, PROGRAM]

Dowodzony przez charyzmatyczną wokalistkę Skin zespół Skunk Anansie był jedną z zagranicznych gwiazd Pol'and'Rock Festival 2019 w Kostrzynie nad Odrą.



Reklama

Podczas imprezy dowodzonej przez Jurka Owsiaka Skin świętowała swoje 52. urodziny.

Dodatkowo brytyjski kwartet przed wielotysięczną publicznością zagrał swój największy koncert w ramach jubileuszu 25-lecia istnienia.



Fani usłyszeli największe przeboje, z "Charlie Big Potato", "Because of You", "I Can Dream" i "My Ugly Boy" na czele. Skin postanowiła, że zejdzie do publiczności, wzbudzając oczywiście dziki zachwyt fanów, a zapewne mniejszy entuzjazm wśród lokalnych ochroniarzy. Po zaśpiewaniu "Twisted (Everyday Hurts)" na scenę wokalistka wróciła z biało-czerwoną flagą na ramionach.

Clip Skunk Anansie This Means War

W Kostrzynie nad Odrą nie mogło oczywiście zabraknąć "Weak", "God Loves Only You" (z mocną przemową przeciw marionetkom Trumpa, brexitowcom i wszystkim przeciwnikom wszelakich odmienności), "Hedonism (Just Because You Feel Good)" i zagranego na finał utworu "Little Baby Swastikkka".

Skunk Anansie na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 1 / 14 Zobacz zdjęcia z koncertu Skunk Anansie na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 Źródło: WOŚP Autor: Bartek Muracki udostępnij

W styczniu 2019 r. zespół wydał koncertowy album "25LIVE@25" podsumowujący 25-lecie działalności.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skunk Anansie o Brexicie TV Interia

Brytyjczycy sprzedali miliony płyt na całym świecie i dzielili scenę z Davidem Bowie czy U2, a także razem ze Steve'em Wonderem, Niną Simone i Michaelem Jacksonem śpiewali "Happy Birthday" Nelsonowi Mandeli.

- Nie jesteśmy starym zespołem, tylko kultowym! Takim, który cały czas nagrywa i dobrze się bawi! Nie jesteśmy zespołem, do którego po koncercie przychodzą młodzi ludzie i mówią: "Moja mama powiedziała mi, że dobrze gracie!". My ciągle jesteśmy ludźmi z undergroundu. I to mnie bardzo cieszy - mówi Skin w rozmowie z Interią.

Clip Skunk Anansie Charlie Big Potato 25LIVE@25

Sprawdź tekst utworu "Charlie Big Potato" w serwisie Tekściory.pl!