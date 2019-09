Sinead O'Connor jako Shuhada Sadaqat w programie "The Late Late Show"

Sinead O'Connor niecały rok po przejściu na islam wystąpiła w irlandzkim programie "The Late Late Show". Wokalistka na Twitterze wytłumaczyła się natomiast z kontrowersyjnej wypowiedzi, kiedy to stwierdziła, że do końca życia nie chce mieć do czynienia z białymi ludźmi.

Sinead O'Connor wytlumaczyła się ze swoich słów /Carrie Davenport/Redferns /Getty Images

Przypomnijmy, że pod koniec października Sinead O'Connor, a właściwie Magda Davitt (takie imię i nazwisko nosiła od marca 2018 roku) napisała, że przeszła na islam.



"Chciałabym ogłosić, że jestem dumna z tego, że zostałam muzułmanką" - napisała na Twitterze. W związku z przejściem na islam Irlandka otrzyma nowe imię - Shuhada.

"Jest to naturalny wniosek każdej inteligentnej podróży teologa. Wszystkie pisma prowadzą do islamu, co powoduje, że wszystkie inne pisma święte są zbędne" - czytamy dalej w oświadczeniu.

Piosenkarka szybko zdążyła zszokować opinie publiczną, pisząc na Twitterze, że nie chce się zadawać z białymi ludźmi do końca życia.



"Jest mi strasznie przykro. To, co zaraz powiem jest tak rasistowskie, że nigdy nie sądziłam, iż jestem zdolna do takich uczuć. Ale nigdy więcej nie chcę spędzać czasu z białymi ludźmi (jeśli tak mówią o sobie nie-muzułmanie). Ani przez chwilę, z żadnego powodu. Oni są obrzydliwi" - napisała na Twitterze.



Wokalistka zaliczyła powrót do mediów za sprawą występu w "The Late Late Show", gdzie zaśpiewała "Nothing Compares 2 U" oraz utwór The Pogues "Rainy Night In Soho". W samym programie opowiadał o swoim przejściu na islam.

"Kiedy przestudiujesz Koran, orientujesz się, że byłeś muzułmaninem przez całe życie, tylko sobie nie zdawałeś z tego sprawy. To właśnie spotkało mnie" - tłumaczyła.

"Mam 52 lata. Dorastałam w innej Irlandii niż jest teraz. To był bardzo uciskany kraj przez religię. I wszyscy byli nieszczęśliwi, nikt nie czerpał radości z Boga" - dodała.



Na Twitterze artystka postanowiła wytłumaczyć się ze swoim słów dotyczących niechęci do białych ludzi.

"Jeśli chodzi o uwagi, które wypowiedziałam w złości... nie były one prawdą i nie są prawdą. Były reakcją na rzucaną na mnie islamofobię. Przepraszam wszystkich dotkniętych. To był jeden z wielu szalonych wpisów, o których wie Pan" - napisała.



"Wiele osób mówi, że wielokrotnie zmieniam religie. Nieprawda. Urodziłam się chrześcijanką i przeszłam na islam. To tylko jedna zmiana. Dla tych, którzy nie potrafią liczyć" - dodała.



Wokalistka planuje obecnie trasę po Irlandii. Wystąpi m.in. w Dublinie, Galeway, Cork i Wexford.