Sia i jej debiut reżyserski w filmie "Music". W obsadzie Kate Hudson i Maddie Ziegler

"Chandelier", "Titanium" czy "Dusk till Dawn" - to tylko wybrane z wielkich przebojów Sii Furler - australijskiej piosenkarki, kompozytorki i autorki tekstów. 9-krotnie nominowana do Grammy artystka dała się poznać szerszej publiczności dzięki swojej muzycznej twórczości.

W 2020 roku pierwszy raz wcieliła się jednak w rolę reżyserki i zaprezentowała film "Music", oparty na jednostronicowym opowiadaniu, którego sama jest autorką. Musical dopełnia oryginalna ścieżka dźwiękowa autorstwa piosenkarki.



Film pokazuje historię Zu (Kate Hudson), wracającą do rodzinnego miasta po śmierci babci, aby zająć się swoją jedyną przyrodnią siostrą o imieniu Music (Maddie Ziegler), która nie mówi ze względu na zaburzenia autystyczne. To interesująca i prowokująca historia pokazująca zmagania początkowo samotnych bohaterów, którzy próbują wspólnie stworzyć społeczność i zdefiniować na nowo rodzinę.



Artystyczny manifest filmowy podkreślają liczne musicalowe sceny, które pozostawiają widzom niesamowite wrażenia dźwiękowe i wizualne. Ważną rolę odgrywa również taniec, do którego choreografię stworzył Ryan Heffington, który współpracuje z Sią od lat przy jej teledyskach.



Wideo MUSIC Trailer (2021) Kate Hudson, Sia, Maddie Ziegler Movie

Musical od początku budził wiele kontrowersji. Widzowie zarzucali piosenkarce stworzenie wyjątkowo oklepanej hollywoodzkiej produkcji, jak również niewykorzystanie potencjału drzemiącego w niezwykłej obsadzie. Kate Hudson, która powróciła po krótkiej przerwie na ekrany za rolę Zu otrzymała nominację do Złotych Globów w kategorii Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu. Świetną kreację stworzył również zdobywca nagrody Tony Award oraz Grammy - Leslie Odom Jr. - znany widzom z nagradzanego musicalu "Hamilton".