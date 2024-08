Shakira Isabel Mebarak Ripoll , znana po prostu jako Shakira, to niekwestionowana gwiazda muzyki pop, której twórczość rozbrzmiewa w każdym zakątku globu. Urodziła się 2 lutego 1977 roku w Barranquilli, tętniącym życiem portowym mieście Kolumbii, gdzie jej muzyczna podróż nabrała rozpędu. Już od najmłodszych lat Shakira emanowała wyjątkowym talentem, a jej pierwsze sukcesy na scenie latynoamerykańskiej były jedynie przedsmakiem tego, co miało nadejść. Kolumbijska kultura, z jej bogactwem rytmów i barw, odcisnęła trwały ślad na jej twórczości, czyniąc ją prawdziwą ambasadorką Ameryki Łacińskiej.

Z urodzenia Shakira jest obywatelką Kolumbii, kraju, który zawsze nosi w sercu. Choć jej kariera zaprowadziła ją na największe światowe sceny, artystka nigdy nie zapomniała o swoich korzeniach. Jej zaangażowanie w działalność charytatywną na rzecz Kolumbii, w tym założenie fundacji "Pies Descalzos" (Bose Stopy), świadczy o głębokim przywiązaniu do ojczyzny. Kolumbijskie obywatelstwo pozostaje dla niej kluczowym elementem tożsamości, co widać zarówno w jej twórczości, jak i w licznych inicjatywach społecznych.

Jednak Shakira posiada również obywatelstwo hiszpańskie, które uzyskała po przeprowadzce do Barcelony, gdzie związała się z gwiazdą piłki nożnej, Gerardem Piqué. Ich związek, który trwał ponad dekadę, był jednym z najbardziej medialnych w świecie show-biznesu. Chociaż para rozstała się w 2022 roku, Shakira nadal mieszka w Hiszpanii, gdzie wychowuje swoich dwóch synów, Milana i Sashę.

Shakira jest prawdziwym ucieleśnieniem wielokulturowości. Jej ojciec, William Mebarak Chadid, ma libańskie korzenie, a matka, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, wywodzi się z hiszpańsko-włoskiej rodziny. To bogactwo kulturowe wpłynęło na jej muzykę, która jest prawdziwą mieszanką różnych stylów i tradycji. Shakira z łatwością łączy latynoskie rytmy z arabskimi melodiami, tworząc niepowtarzalne brzmienie, które podbiło serca milionów fanów na całym świecie.

Shakira to nie tylko utalentowana artystka, ale również poliglotka, która płynnie posługuje się kilkoma językami. Oprócz hiszpańskiego, który jest jej językiem ojczystym, Shakira mówi biegle po angielsku, co pozwala jej swobodnie komunikować się z fanami na całym świecie. Zna również portugalski, włoski i francuski, co świadczy o jej otwartości na świat i chęci przekraczania granic.