Shakira i Black Eyed Peas razem w teledysku "Girl Like Me". "Ona naprawdę ma 43 lata?"

Ponad 22 mln odsłon ma już teledysk "Girl Like Me" grupy Black Eyed Peas z gościnnym udziałem Shakiry. Fani zwrócili uwagę na imponującą formę 43-letniej kolumbijskiej gwiazdy.

Po sukcesie singli "Mamacita" (gościnnie Ozuna i J Rey Soul), "Ritmo" (promował film "Bad Boys for Life") i "Vida Loca" z najnowszej płyty Black Eyed Peas "Translation" przyszedł czas na kolejną niespodziankę.

W utworze "Girl Like Me" zespołowi towarzyszy Shakira.

Kolumbijska wokalistka jest jedną z pięciu najczęściej odtwarzanych artystek na YouTube z ponad 18 miliardami odtworzeń. Aktualnie Shakira pracuje nad nowym albumem.

"Uwielbiam jak prosty i minimalistyczny jest ten klip... Futurystyczny i ikoniczny... Shakira wygląd ikonicznie pięknie.. A jej taneczne są po prostu cool" - napisał Will.i.am.

Za reżyserię odpowiada Rich Lee, który ma na koncie "Imma be rocking that body" Black Eyed Peas i "T.H.E" Will.i.ama (z gościnnym udziałem Jennifer Lopez i Micka Jaggera). Lee nakręcił także klipy dla m.in. Billie Eilish, Lany Del Rey, Eminema, Fergie, Alicii Keys, Maroon 5, Slasha, Pussycat Dollsi Norah Jones.



W komentarzach fani zachwycają się imponującą figurą Shakiry.